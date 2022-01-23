Папа признался, что с тревогой следит за напряжением, которое грозит нанести новый удар по миру в Украине.

Кстати Россия пытается сорвать визит Папы Франциска, – посол Украины в Ватикане

Папа призвал молиться за мир

Такие действия, по словам Папы, ставят под сомнение безопасность на всем европейском континенте.

Обращаюсь с горячим призывом ко всем людям доброй воли возносить молитвы к Богу, чтобы каждое политическое действие и инициатива больше служили общечеловеческом братству, а не частным интересам,

– подчеркнул Папа.

Он добавил, что тот, кто преследует собственные цели, нанося вред другим, презирает собственное призвание человека. Поэтому Франциск предложил, чтобы следующая среда, 26 января, была Днем молитвы за мир.

Визит Папы Римского в Украину: что известно

Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину. В МИД уверяют, что занимаются организацией визита. Это на повестке дня.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в январе предупредил, что российские дипломаты пытаются сорвать визит.

Заметим, что последний раз Папа Римский посещал Украину 20 лет назад. К слову, во время своей рождественской речи Папа Римский Франциск призвал не допускать конфликта в Украине. Понтифик выражал надежду, что сторонам удастся наладить диалог.

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