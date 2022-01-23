Папа зізнався, що з тривогою слідкує за напругою, що загрожує завдати нового удару по миру в Україні.
До речі Росія намагається зірвати візит Папи Франциска, – посол України у Ватикані
Папа закликав молитись за мир
Такі дії, за словами Папи, ставлять під сумнів безпеку на всьому європейському континенті.
Він додав, що той, хто переслідує власні цілі, завдаючи шкоди іншим, зневажає власне покликання людини. Тому Франциск запропонував, щоб наступна середа, 26 січня, була Днем молитви за мир.
Візит Папи Римського в Україну: що відомо
Президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну. У МЗС запевняють, що займаються організацією візиту. Це є на порядку денному.
Посол України у Ватикані Андрій Юраш у січні попередив, що російські дипломати намагаються зірвати візит.
Зауважимо, що востаннє Папа Римський відвідував Україну 20 років тому. До слова, під час своєї різдвяної промови Папа Римський Франциск закликав не допускати конфлікту в Україні. Понтифік висловлював сподівання, що сторонам вдасться налагодити діалог.
До теми – Папа Римський молився за перемир'я на Донбасі: