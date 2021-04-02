Папа Римский Франциск сейчас рассматривает приглашение президента Владимира Зеленского в Украину. Глава государства предложил понтифику осуществить визит по случаю 30-й годовщины Независимости.

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник заявил, что за вопросы организации поездки главы Ватикана отвечает Посольство Украины при Святом Престоле.

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Вопрос о визите Папы (Римского – 24 канал) в Украину поднимался во время недавнего визита премьер-министра Украины в Ватикан. Они рассматривают этот вопрос, благодарят за приглашение. Я думаю, что ответ будет в ближайшее время. Пока решение не принято,

– сказал дипломат.

Обратите внимание! Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Франциска с 8-й годовщиной пребывания на престоле. Президент поблагодарил понтифика за молитвы о мире на Донбассе.

Глава государства пригласил Папу Франциска в Украину в феврале 2020 года. Именно тогда Владимир Зеленский провел встречу с понтификом в Ватикане.

Президент поблагодарил за то, что Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

Он отметил, что Франциска очень ждут в Украине, где у него чрезвычайно большая поддержка и доверие.