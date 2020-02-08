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      Зеленский встретился с Папой в Ватикане: фото

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      Зеленский встретился с Папой Римским Франциском / Твиттер-аккаунт Президента Украины

      Президент Украины Владимир Зеленский совершил 8 февраля официальный визит в Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском. Президент Украины попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

      Зеленский написал в твиттере, что Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

      "Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", – написал украинский лидер.

      Согласно программе визита, президент также проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином. Участие в мероприятии примет и секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола Пол Ричард Галлахер.

      Накануне украинский лидер совершил визит в Италию. В Риме он встретился с президентом страны Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

      Все о зарубежных визитах украинского президента Владимира Зеленского читайте по этой ссылке.

      Что известно встречи президентов Украины и руководителей Ватикана

      Ранее Папа Римский Франциск уже принимал президента Украины. Произошло это в 2015 году, когда в Ватикан ездил пятый президент Петр Порошенко.

      Также на аудиенцию к предшественнику Франциска – Бенедикту XVI – ездил и третий президент Украины Виктор Ющенко. Произошло это в 2009 году.

      Зато в 2001 году Папа Иоанн Павел II и сам совершил визит в Украину. Тогда он, в частности, встречался со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Война на Донбассе Папа Римский Владимир Зеленский Франциск Ватикан Зарубежные визиты Зеленского Президент Украины
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