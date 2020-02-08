Зеленский встретился с Папой в Ватикане: фото

Президент Украины Владимир Зеленский совершил 8 февраля официальный визит в Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском. Президент Украины попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Зеленский написал в твиттере, что Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", – написал украинский лидер.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Согласно программе визита, президент также проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином. Участие в мероприятии примет и секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола Пол Ричард Галлахер.

Накануне украинский лидер совершил визит в Италию. В Риме он встретился с президентом страны Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Все о зарубежных визитах украинского президента Владимира Зеленского читайте по этой ссылке.

Что известно встречи президентов Украины и руководителей Ватикана

Ранее Папа Римский Франциск уже принимал президента Украины. Произошло это в 2015 году, когда в Ватикан ездил пятый президент Петр Порошенко.

Также на аудиенцию к предшественнику Франциска – Бенедикту XVI – ездил и третий президент Украины Виктор Ющенко. Произошло это в 2009 году.

Зато в 2001 году Папа Иоанн Павел II и сам совершил визит в Украину. Тогда он, в частности, встречался со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.