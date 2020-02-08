Зеленский встретился с Папой в Ватикане: фото
Президент Украины Владимир Зеленский совершил 8 февраля официальный визит в Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском. Президент Украины попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.
Зеленский написал в твиттере, что Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.
"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", – написал украинский лидер.
Согласно программе визита, президент также проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином. Участие в мероприятии примет и секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола Пол Ричард Галлахер.
Накануне украинский лидер совершил визит в Италию. В Риме он встретился с президентом страны Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
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Что известно встречи президентов Украины и руководителей Ватикана
Ранее Папа Римский Франциск уже принимал президента Украины. Произошло это в 2015 году, когда в Ватикан ездил пятый президент Петр Порошенко.
Также на аудиенцию к предшественнику Франциска – Бенедикту XVI – ездил и третий президент Украины Виктор Ющенко. Произошло это в 2009 году.
Зато в 2001 году Папа Иоанн Павел II и сам совершил визит в Украину. Тогда он, в частности, встречался со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.