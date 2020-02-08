Зеленський зустрівся з Папою у Ватикані: фото

Президент України Володимир Зеленський здійснив 8 лютого офіційний візит до Ватикану та зустрівся з Папою Римським Франциском. Президент України попросив допомогти зі звільненням українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Криму та в Росії.

Зеленський написав у твітері, що Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі.

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"Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні", – написав український лідер.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Дивіться фото зустрічі Зеленського з Папою Франциском / Фото Офіс президента:

Згідно з програмою візиту, президент також проведе зустріч з державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном. Участь у заході візьме і секретар з міждержавних відносин Святого Престолу Пол Річард Галлахер.

Напередодні український лідер здійснив візит до Італії. У Римі він зустрівся з президентом країни Серджіо Маттареллою та прем’єр-міністром Джузеппе Конте.

Усе про закордонні візити українського президента Володимира Зеленського читайте за цим посиланням.

Що відомо зустрічі президентів України та очільників Ватикану

Раніше Папа Римський Франциск вже приймав президента України. Сталося це у 2015 році, коли до Ватикану їздив п'ятий президент Петро Порошенко.

Також на аудієнцію до попередника Франциска – Бенедикта XVI – їздив і третій президент України Віктор Ющенко. Відбулося це у 2009 році.

Натомість у 2001 році Папа Іван-Павло ІІ і сам здійснив візит в Україну. Тоді він, зокрема, зустрічався з другим президентом України Леонідом Кучмою.