Зеленський зустрівся з прем’єром Італії Конте: що обговорили сторони

Президент України Володимир Зелеський у межах свого візиту до Італії провів зустріч з прем’єр-міністром країни Джузеппе Конте. Серед питань, які обговорили український і італійський лідери були, зокрема, справа нацгвардійця Віталія Марківа та закриття офісів так званих "ДНР" і "ЛНР".

Справа нацгвардійця Марківа

Як зазначив Зеленський під час зустрічі, він розуміє, що Конте не може впливати на італійський суд. Але італійському лідеру він показав детально, що там відбулося, на якій відстані українець був від місця убивства. Водночас український президент наголосив, що Україна повинна домогтися повернення Марківа на батьківщину, передає пресслужба українського президента.

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Матір Віталія Марківа, зі свого боку, подякувала Зеленському за його зусилля для звільнення її сина.

Дуже вдячні за цей візит. Ми – дуже раді. Для Віталія це дуже важливо. З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре. Він – готовий і хоче повернутися до України,

– зауважила жінка.

Що відомо про Віталія Марківа та його справу? Він був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі. Трагедія сталася поблизу Слов'янська у травні 2014 року.



Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність. Натомість сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента. 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.

Закриття офісів "ДНР" і "ЛНР".

Зеленський звернувся до Конте з проханням закрити незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР". Відкрилися такі заклади у кількох містах Італії.

Найвідоміше з таких "представництв" відкрили торік взимку у Вероні. Ініціатором заходу стали проросійські сили, а відкрили вони "представництво "ЛНР". За словами керівника "представницва" Пальмаріно Дзоккателлі, воно "має відповідний мандат "МЗС "ДНР". Також він неодноразово відвідував окуповані райони Донбасу та сприяв візитам туди італійських політиків.

У МЗС України відкриття "представництва "ДНР" у Вероні назвали "ганебним явищем" і "антиукраїнською провокацією місцевих проросійських сил", сценарій якої написали "кремлівські ляльководи". А самого Дзоккателлі охарактеризували як "політичного маргінала", що є готовим підвищувати рівень провокацій, щоб "отримати більшу прихильність московських кураторів". Цікаво, що раніше він активно виступав за незалежність італійського регіону Венето. Також українські дипломати передали відповідну ноту протесту в МЗС Італії.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби просування та підтримки в Італії терористичних угруповань фейкових "республік", створених на території українського Донбасу. Це є неприйнятним не лише для країни-члена ЄС, а й для будь-якого суспільства, яке розділяє демократичні цінності та базові правила сучасного світового порядку", – додали у відомстві.

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Інші питання

Зеленський відзначив зацікавленість України в поглибленні взаємин із урядом Італії та розвитку співпраці в усіх сферах взаємного інтересу. Водночас український президент наголосив на великому потенціалі для виведення взаємодії між Україною та Італією на якісно новий рівень.

Також сторони обговорили питання торговельно-економічного, інвестиційного співробітництва та розвитку контактів між українськими й італійськими бізнес-колами.

Італія – в трійці найбільших економічних партнерів України в ЄС та один із основних торговельних партнерів у світі. Обсяги торгівлі торік сягнули понад 4 мільярди доларів США. Впевнений, що ми можемо покращувати цей результат і таким чином зміцнювати нашу дружбу. Позитивні зміни, які відбуваються у нашій країні, створюють додаткові можливості для нарощування співпраці між Україною та Італією,

– зауважив Зеленський.

Крім того, український гарант запросив інвесторів із Італії до масштабної приватизації в Україні. Водночас він закликав італійські компанії до участі в реалізації інфраструктурних проектів і розвитку української енергетики.

Також сторони порушили такі питання:

зміцнення культурних зв’язків,

розвиток науково-технічної співпраці, особливо в космічній сфері,

графік контактів на найвищому рівні на 2020 рік,

підготовка візиту Конте до України.

На завершення Зеленський подякував Конте за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Італійський прем'єр, зі свого боку, наголосив на повній підтримці реформ в Україні.

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З ким ще в Зеленського заплановано зустрічі

Також Зеленський у Італії зустрівся з президентом країни Серджіо Маттареллою. Лідери країн обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема:

розвиток політичного діалогу,

перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці,

підтримку з боку Італії процесу реформ в Україні та інтеграції України до євроатлантичних структур.

Також Зеленський ознайомив свого колегу з ситуацією на Донбасі та як відбувається реалізація домовленостей, досягнутих під час останнього нормандського саміту. Український президент висловив сподівання, що Італія й надалі підтримуватиме солідарні міжнародні зусилля з відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Маттарелла, зі свого боку. позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка робить важливий внесок у розвиток міжлюдських контактів між країнами.

8 лютого Зеленський має зустрітися з Папою Римським Франциском у Ватикані.