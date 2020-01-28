Україна відреагувала на назву "мала Росія" на італійському телебаченні

На італійському державному телеканалі RAI1 ведучий назвав Україну "маленькою Росією", мовляв, це її "друга назва". На таку зухвалу заяву вже відреагували у посольстві України в Італії, заявивши, що такі висловлювання є некоректними і навіть образливими.

Через скандальну заяву керівництву телеканалу негайно довели позицію України щодо необхідності відкорегувати такі дії, повідомляє українське посольство в Італії.

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Зважаючи на те, що досі від каналу RAI не було отримано жодної відповіді, ухвалено рішення надати таким дипломатичним крокам публічності й викласти лист на офіційній сторінці посольства,

– пояснили у дипломатичному представництві України.

До свого повідомлення у фейсбуці посольство України в Італії прикріпило також лист-звернення до державного італійського телеканалу.

Що відомо про скандал на італійському телебаченні?Скандал виник під час телевікторини на державному телеканалі RAI1. Учасники мали зрозуміти, що мовиться про Україну, додавши слово "маленька" до "Росія".



Учасник так і не зміг здогадатися, про що мовиться, тому ведучому довелося посянювати, що це про Україну. Втім, якщо звичайний учасник телевікторини мав це відгадати, отже вираз є поширеним у країні.