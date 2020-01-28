Украина отреагировала на название "малая Россия" на итальянском телевидении

На итальянском государственном телеканале RAI1 ведущий назвал Украину "маленькой Россией", мол, это ее "второе название". На такое наглое заявление уже отреагировали в посольстве Украины в Италии, заявив, что такие высказывания являются некорректными и даже оскорбительными.

Из-за скандального заявления руководству телеканала немедленно довели позицию Украины относительно необходимости откорректировать такие действия, сообщает украинское посольство в Италии.

Важно! "Маленькая Россия": на телевикторине в Италии отличились возмутительным заявлением об Украине

Несмотря на то, что до сих пор от канала RAI не было получено ни одного ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства,

– пояснили в дипломатическом представительстве Украины.

К своему сообщению в фейсбуке посольство Украины в Италии прикрепило также письмо-обращение к государственному итальянскому телеканалу.

Что известно о скандале на итальянском телевидении?Скандал возник во время телевикторины на государственном телеканале RAI1. Участники должны были понять, что говорится об Украине, добавив слово "маленькая" к "Россия".



Участник так и не смог догадаться, о чем говорится, поэтому ведущему пришлось объяснять, что это об Украине. Впрочем, если обычный участник телевикторины должен это отгадать, следовательно выражение является распространенным в стране.