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      Украина отреагировала на название "малая Россия" на итальянском телевидении

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      Итальянский телеканал RAI1 попал в скандал, назвав Украину "маленькой Россией" / скриншот

      На итальянском государственном телеканале RAI1 ведущий назвал Украину "маленькой Россией", мол, это ее "второе название". На такое наглое заявление уже отреагировали в посольстве Украины в Италии, заявив, что такие высказывания являются некорректными и даже оскорбительными.

      Из-за скандального заявления руководству телеканала немедленно довели позицию Украины относительно необходимости откорректировать такие действия, сообщает украинское посольство в Италии.

      Важно! "Маленькая Россия": на телевикторине в Италии отличились возмутительным заявлением об Украине

      Несмотря на то, что до сих пор от канала RAI не было получено ни одного ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства,
      – пояснили в дипломатическом представительстве Украины.

      К своему сообщению в фейсбуке посольство Украины в Италии прикрепило также письмо-обращение к государственному итальянскому телеканалу.

      Что известно о скандале на итальянском телевидении?Скандал возник во время телевикторины на государственном телеканале RAI1. Участники должны были понять, что говорится об Украине, добавив слово "маленькая" к "Россия".

      Участник так и не смог догадаться, о чем говорится, поэтому ведущему пришлось объяснять, что это об Украине. Впрочем, если обычный участник телевикторины должен это отгадать, следовательно выражение является распространенным в стране.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Медиа Российская пропаганда
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