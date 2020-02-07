Зеленский встретился с премьером Италии Конте: что обсудили стороны

Президент Украины Владимир Зелеський в рамках своего визита в Италию провел встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Среди вопросов, которые обсудили украинский и итальянский лидеры, были, в частности, дело нацгвардейца Виталия Маркива и закрытие офисов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Дело нацгвардейца Маркива

Как отметил Зеленский во время встречи, он понимает, что Конте не может влиять на итальянский суд. Но итальянскому лидеру он показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии украинец был от места убийства. В то же время украинский президент подчеркнул, что Украина должна добиться возвращения Маркива на Родину, передает пресс-служба украинского президента.

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Мать Виталия Маркива, со своей стороны, поблагодарила Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

Очень благодарны за этот визит. Мы – очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину,

– заметила женщина.

Что известно о Виталии Маркиве и его деле? Он был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли. Трагедия произошла близ Славянска в мае 2014 года.



Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность. Между тем сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал Маркива виновным, приговорив его к 24 годам заключения.

Закрытие офисов "ДНР" и "ЛНР"

Зеленский обратился к Конте с просьбой закрыть незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР". Открылись такие заведения в нескольких городах Италии.

Самое известное из таких "представительств" открыли в прошлом году зимой в Вероне. Инициатором мероприятия стали пророссийские силы, которые и открыли "представительство "ЛНР". По словам руководителя "представительства" Пальмарино Дзоккателли, оно "имеет соответствующий мандат" МИД "ДНР". Также он неоднократно посещал оккупированные районы Донбасса и способствовал визитам туда итальянских политиков.

В МИД Украины открытие"представительства "ДНР" в Вероне назвали "позорным явлением" и "антиукраинской провокацией местных пророссийских сил", сценарий которой написали "кремлевские кукловоды". А самого Дзоккателли охарактеризовали как "политического маргинала", который готов повышать уровень провокаций, чтобы "получить большую благосклонность московских кураторов". Интересно, что ранее он активно выступал за независимость итальянского региона Венето. Также украинские дипломаты передали соответствующую ноту протеста в МИД Италии.

"Мы решительно осуждаем любые попытки продвижения и поддержки в Италии террористических группировок фейковых "республик", созданных на территории украинского Донбасса. Это неприемлемо не только для страны-члена ЕС, но и для любого общества, которое разделяет демократические ценности и базовые правила современного мирового порядка", – добавили в ведомстве.

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Другие вопросы

Зеленский отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и развитии сотрудничества во всех сферах взаимных интересов. В то же время украинский президент отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.

Также стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.

Италия – в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 миллиардов долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу. Положительные изменения, которые происходят в нашей стране, создают дополнительные возможности для наращивания сотрудничества между Украиной и Италией,

– отметил Зеленский.

Кроме того, украинский гарант пригласил инвесторов из Италии к масштабной приватизации в Украине. В то же время он призвал итальянские компании к участию в реализации инфраструктурных проектов и развитии украинской энергетики.

Также стороны подняли такие вопросы:

укрепление культурных связей,

развитие научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере,

график контактов на высшем уровне на 2020 год,

подготовка визита Конте в Украину.

В завершение Зеленский поблагодарил Конте за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Итальянский премьер, со своей стороны, отметил полную поддержку реформ в Украине.

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С кем еще у Зеленского запланированы встречи

Также Зеленский в Италии встретился с президентом страны Серджио Маттареллой. Лидеры стран обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности:

развитие политического диалога,

перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества,

поддержку со стороны Италии процесса реформ в Украине и интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Также Зеленский ознакомил своего коллегу с ситуацией на Донбассе и как происходит реализация договоренностей, достигнутых во время последнего нормандского саммита. Украинский президент выразил надежду, что Италия и дальше будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Маттарелла, со своей стороны. положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая делает важный вклад в развитие межчеловеческих контактов между странами.

8 февраля Зеленский должен встретиться с Папой Римским Франциском в Ватикане.