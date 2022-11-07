Слова Папы Римского прокомментировала посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, Франциск, вероятно, "невнимательно читал Достоевского".

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Как в Украине отреагировали на скандальные слова Папы Римского

Не сдержусь. Папа Римский, по-видимому, как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе его Святейшество не удивлялось бы жесткости русских (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы, что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда было брутально вырезано Батурин, ни в каждом событии после того,

– написала Маркарова.

Отметим, что Папа Римский заявлял, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща русскому народу. На эти слова отреагировал глава львовской ОВА Максим Козицкий.

"Русские солдаты являются представителями русского народа. Откуда тогда у них такая жестокость к украинцам, если жестокость не присуща роснароду?" – сказал глава региона.

Папа Римский оскандалился заявлением о россиянах

Накануне Папа Римский рассказал, что был готов ехать в Москву. Однако Сергей Лавров заявил, что "пока не нужно". Понтифик подчеркнул, что с тех пор Святой Престол работает над тем, чтобы найти решение.

Также Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах, которые убивают в Украине взрослых и детей, а также уничтожают города и села. Захватчиков понтифик назвал "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.

Также Папа Римский отметил, что очень уважает россиян, а Достоевский "вдохновляет думать о христианстве".

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