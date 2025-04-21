Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Какой жизнью выбрал жить Франциск

Комментатор Sky News Аластер Брюс рассказал, что 88-летний Франциск при жизни отказался проживать в Епископском дворце. Это место в Ватикане, где обычно живет Папа.

Вместо этого понтифик выбрал "более простую" жизнь и решил жить в доме Санта-Марта в задней части Ватикана.

О нем заботились члены его семьи, которые, видимо, сегодня оплакивают и скорбят из-за смерти Папы,

– говорит Брюс.

Папа Римский Франциск также высказал свои пожелания относительно "гораздо более простых" похорон, которые избегут многих традиционных пышностей, которые раньше были после смерти пап.

К слову, на смерть Папы Римского отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что это трагическое известие, а украинцы скорбят вместе с католиками и всеми христианами, которые обращались к Франциску за духовной поддержкой.