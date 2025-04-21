Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что происходит после смерти Папы Римского

Римско-католический священник Алексей Самсонов рассказал, что после смерти Папы Римского в католической церкви начинается особый период.

В самой церкви происходит такое чрезвычайное время, которое называется Sede Vacante, то есть вакантный престол. Это когда нет Папы, нет видимого главы церкви,

– объяснил он.

По словам священника, похороны Папы должны состояться в течение 4 – 6 дней. После этого начинается непосредственно подготовка к конклаву, в котором принимают участие все кардиналы в возрасте до 80 лет.

Из украинцев пока есть только один кардинал – отец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии,

– добавил Алексей Самсонов.

Интересно, что во время конклава кардиналы физически изолируются: "они входят в Ватикан и закрываются буквально на ключ. Никакого общения с миром. Интернет, телефон – все отключено, чтобы никто не имел влияния".

Напомним, после смерти Папы Римского 21 апреля начнется тщательно организованный ряд мероприятий, в частности траур, отдание почестей и похоронный ритуал. Франциск заранее приказал похоронить его не в крипте под базиликой Святого Петра, как большинство его предшественников, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, вблизи иконы Богородицы.