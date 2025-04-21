Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Забальзамовані серця, три труни й таємна боротьба за владу: що відбувається, коли помирає Папа

Що відбувається після смерті Папи Римського

Римо-католицький священник Олексій Самсонов розповів, що після смерті Папи Римського в католицькій церкві розпочинається особливий період.

У самій церкві відбувається такий надзвичайний час, який називається Sede Vacante, тобто вакантний престол. Це коли немає Папи, немає видимого глави церкви,

– пояснив він.

За словами священника, похорон Папи має відбутися впродовж 4 – 6 днів. Після цього розпочинається безпосередньо підготовка до конклаву, в якому беруть участь всі кардинали віком до 80 років.

З українців наразі є лише один кардинал – отець Микола Бичок, єпископ Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії,

– додав Олексій Самсонов.

Цікаво, що під час конклаву кардинали фізично ізолюються: "вони входять у Ватикан та закриваються буквально на ключ. Жодного спілкування зі світом. Інтернет, телефон – все відключено, щоб ніхто не мав впливу".

Нагадаємо, після смерті Папи Римського 21 квітня розпочнеться ретельно організована низка заходів, зокрема жалоба, віддання шани та похоронний ритуал. Франциск заздалегідь наказав поховати його не в крипті під базилікою Святого Петра, як більшість його попередників, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, поблизу ікони Богородиці.