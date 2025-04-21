Пермьер-министр Индии Нарендра Моди написал, что люди в мире всегда будут помнить Папу Франциска, его сострадание, смирение и духовное мужество.

С юных лет он посвятил себя реализации идеалов Господа Христа. Он усердно служил бедным и угнетенным. Для тех, кто страдал, он зажег дух надежды. Я с теплотой вспоминаю свои встречи с ним, и меня очень вдохновило его стремление к инклюзивному и всестороннему развитию. Его приверженность к народу Индии всегда будет цениться, – написал он.