Перм'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав, що люди в світі завжди пам’ятатимуть Папу Франциска, його співчуття, смирення та духовну мужність.

З юних років він присвятив себе реалізації ідеалів Господа Христа. Він старанно служив бідним і пригнобленим. Для тих, хто страждав, він запалив дух надії. Я з теплотою згадую свої зустрічі з ним, і мене дуже надихнула його прагнення до інклюзивного та всебічного розвитку. Його прихильність до народу Індії завжди буде цінуватися, – написав він.