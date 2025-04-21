Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на пости в соцмережі Х. Там з'явилося немало повідомленб після того, як Ватикан повідомив, що Папа Франциск помер у своїй резиденції 21 квітня.
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Світ відреагував на смерть Папи Римського
Володимир Зеленський висловив скорботу з приводу смерті Папи Франциска
Український президент зазначив, що сьогодні в усьому світі оплакують трагічну звістку про смерть Папи Франциска.
Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві. Він знав, як дати надію, полегшити страждання молитвою та сприяти єдності. Молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом з католиками та всіма християнами, які шукали духовної підтримки у Папи Франциска. Вічна пам'ять,
– написав Зеленський.
Реакція Римо-католицької церкви в Україні
Українська спільнота дякує Папі Римському за науку, яку він дава протягом життя і в останні дні.
Папа Франциск, дякуємо, що показав нам приклад страждання і витривалого несення свого хреста.
Нехай Милосердний Отець і Мати Милосердя візьмуть Тебе у свої обійми,
– йдеться в повідомленні.
Букінгемський палац щойно оприлюднив заяву короля, в якій співчуває з приводу смерті Папи
Король Чарльз з дружиною засмутилися, дізнавшись про смерть Папи Франциска.
Його Святість пам’ятатимуть за його співчуття, турботу про єдність Церкви та за його невтомну відданість спільним справам усіх людей віри та тих людей доброї волі, які працюють на благо інших. Його віра в те, що турбота про Творіння є екзистенціальним вираженням віри в Бога, звучала серед багатьох у всьому світі. Своєю роботою та турботою про людей і планету він глибоко вплинув на життя багатьох людей. Ми з Королевою з особливою любов’ю згадуємо наші зустрічі з Його Святістю протягом багатьох років, і ми були дуже зворушені тим, що змогли відвідати його на початку місяця,
– йдеться в заяві королівської родини.
Білий дім у скорботі
В адміністрації президента США теж висловили співчуття з приводу смерті Папи Франциска.
Спочивайте з миром, Папа Фрвнциск,
– написали в Білому домі.
Президент Республіки Кенія висловив співчуття
Очільник Кенії Вільям Самоей Руто приєднується до скорботи католицької церкви та світової християнської спільноти. Він написав, що смерть Папи – це велика втрата.
Папа Франциск запам’ятається своїм життям, присвяченим служінню Господу, Церкві та людству. Своєю скромністю, непохитною відданістю інклюзивності та справедливості та своїм глибоким співчуттям до бідних і вразливих він був прикладом лідерства як слуги. Його тверді етичні та моральні переконання надихнули мільйони людей у всьому світі, незалежно від віросповідання чи походження,
– йдеться в його повідомленні.
З приводу смерть Папи Римського співчувають в Польщі
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск написав, що Папа Франциск був добрим і чуйним чоловіком.
Індія співчуває католицькій спільноті
Перм'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав, що люди в світі завжди пам’ятатимуть Папу Франциска, його співчуття, смирення та духовну мужність.
З юних років він присвятив себе реалізації ідеалів Господа Христа. Він старанно служив бідним і пригнобленим. Для тих, хто страждав, він запалив дух надії. Я з теплотою згадую свої зустрічі з ним, і мене дуже надихнула його прагнення до інклюзивного та всебічного розвитку. Його прихильність до народу Індії завжди буде цінуватися, – написав він.
Реакція президентки Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн написала, що Папу Франциска сьогодні оплакує весь світ. Вона додала, що Папа надихнув мільйони людей, далеко за межі католицької церкви.
Мої думки з усіма, хто відчуває цю глибоку втрату. Нехай вони знайдуть розраду в ідеї, що спадщина Папи Франциска продовжуватиме вести нас усіх до більш справедливого, мирного та співчутливого світу,
– написала фон дер Ляєн.
Майбутній канцлер Німеччини сказав, що Папу Франциска пам'ятатимуть у світі
За словами Фрідріха Мерца, Папу Франциска запам’ятають завдяки його невтомній увазі до найслабших у суспільстві, до справедливості та примирення.
Таким чином перший латиноамериканець, який сидить на Святому Престолі, торкнувся людей у всьому світі, поза межами конфесій. Мої думки зараз з вірними в усьому світі, які втратили свого Святішого Отця. Нехай він спочиває з миром,
– повідомив німецький посадовець.
Реакція президента Іспанії
Педро Санчес написав, що як і всі сумує з приводу смерті Папи Франциска.
Його відданість миру, соціальній справедливості та найуразливішим залишила глибоку спадщину. Спочивайте з миром,
– написав Санчес.
Смерть понтифіка – особливий біль для Італії
Глава Ради міністрів Італії Джорджия Мелоні зазначила, що новина про смерть Папи Франциска глибоко засмучує її народ, тому що "велика людина і великий пастир залишає нас". Мелоні дружила з понтифіком, прислухалася до його порад і повчанн, "які ніколи не підводили".
У роздумах на Віа Круціс він нагадував нам про силу дару, який змушує все знову процвітати і здатний примирити те, що в очах людини є непримиренним. І він знову попросив світ про сміливість змінити напрямок, йти шляхом, який "не руйнує, а плекає, ремонтує, захищає". Ми будемо йти в цьому напрямку, щоб шукати шлях миру, прагнути до загального блага та будувати більш справедливе та справедливе суспільство,
– написала італійська політикиня.
Джей Ді Венс напередодні смерті Папи Римського бачився з ним у Ватикані
Віцепрезидент США написав, що співчуває мільйонам християн у всьому світі, які любили Папу Франциска.
Я був радий його вчора побачити, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але я завжди буду пам’ятати його за наведену нижче проповідь, яку він виголосив у перші дні COVID. Це було дійсно дуже красиво. Хай Бог упокоїть його душу,
– йдеться в повідомленні.
Реакція Еммануеля Макрона
Президент Франції разом з дружиною надсилає співчуття всім католикам світу.
Від Буенос-Айреса до Риму Папа Франциск бажав, щоб Церква приносила радість і надію найбіднішим. Нехай об’єднує людей між собою і з природою. Нехай ця надія постійно воскресає поза ним,
– написав Макрон.
На Святій Землі також висловили співчуття
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог написав великий пост співчуття з приводу смерті Папи Римського. Він зазначив, що Свята Земля втратила духовного отця. За його словами Папа Франциск присвятив себе "закликам до миру в неспокійному світі".
Він справедливо бачив велике значення у зміцненні міцних зв’язків з єврейським світом і в просуванні міжконфесійного діалогу як шляху до більшого розуміння та взаємної поваги. Я щиро сподіваюся, що його молитви за мир на Близькому Сході та безпечне повернення заручників незабаром отримають відповідь. Нехай його пам’ять і надалі надихає на вчинки доброти, єдності та надії,
– написав Герцог.
Співчуття президентки Швейцарії
Перзидентка Швейцарії Карін Келлер-Саттер написала, що спадщина Папи Франциска обов'язково житиме далі.
Він був великим духовним провідником, невтомним поборником миру, і його людська теплота була розрадою не лише для католиків. Папа Франциск покинув нас. Його спадщина залишиться,
– зазначила лідерка країни.
Президентка Європарламенту написала щемливий пост
Роберта Мецола окремо згадала посмішку Папи Франциска, яка підкорила серця мільйонів людей. Президентка Європарламенту назвала його "Народним Папою", який своєю любов’ю до життя, надією на мир, співчуттям до рівності та соціальної справедливості запам'ятався всім у світі.
У Європарламенті сумують з приводу смерті Папи
На сторінці Європейського парламенту з нагоди смерті понтифіка опублікували його промову під час візиту у 2014 році. Папа Франциск також проводив зустрічі з президентами парламенту – у 2021 році з Девідом Сассолі, а у 2024 – з Робертою Мецолою.
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф зазначив, що Папа Франциск – це "людина з нороду".
Політик підкреслив, що Папа усвідомлював гострі проблеми сучасності та привертав до них увагу.
Своїм тверезим способом життя, діями служіння та співчуття Папа Франциск був взірцем для багатьох – як католиків, так і некатоликів. Ми згадуємо його з великою пошаною,
– йдеться в повідомленні Шуфа.
Реакція прем'єр-міністра Нової Зеландії
Крістофер Луксон згадав Папу Римського Франциска як "людину смирення" та того, хто відстоював соціальну справедливість.
Його спадщина включає непохитну відданість уразливим, соціальній справедливості та міжконфесійному діалогу. Мої думки з католиками та всіма тими, хто в Новій Зеландії та в усьому світі оплакує його смерть,
– написав Луксон.