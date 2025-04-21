Как проходит конклав и что известно о процедуре голосования – читайте в материале 24 Канала.

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Как выбирают нового Папу Римского

Объявление конклава, который будет выбирать нового понтифика, должно состояться в промежутке между 15 и 20 днями, когда официально Ватикан не имеет действующего Папы. После этого кардиналы собираются в базилике святого Петра, где просят благословения Святого Духа, чтобы избрать нового Папу Римского.

Интересно! Слово "конклав" происходит от средневеково-латинского conclave и буквально означает комнату, которая может быть закрыта.

В общем любой крещеный римо-католик имеет право на папство, однако в течение последних 700 лет папу всегда выбирали из коллегии кардиналов. Стоит также отметить, что кандидаты на пост папы не ведут никакой открытой агитации. Наблюдатели из Ватикана называют кардиналов, которые имеют хорошие шансы стать папами, papabile.

По словам Politico, в день голосования Сикстинская капелла со знаменитым потолком, расписанным Микеланджело, физически ограждена, а кардиналы, которые дали присягу хранить тайну, заперты внутри.

В голосовании имеют право участвовать только кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет. Сейчас таких примерно 120. Они тайно выбирают кандидата: вписывают его имя в бюллетень и кладут его в чашу на алтаре.

Если ни один из кандидатов не получит необходимого количества голосов – две трети от общего количества, – тогда проводится новый тур голосования. В течение одного дня возможны до четырех таких туров.

После подсчета голосов бюллетени сжигают в специальной печи, установленной в Сикстинской капелле. В другой печи с помощью химической смеси образуется дым, который сообщает миру о результате: черный – нового Папу еще не выбрали, белый – Папа избран.

Напомним, Папа Римский Франциск в последний раз появился на публике в воскресенье, 20 апреля. В этот день 88-летний понтифик произнес традиционное пасхальное благословение, выступив с балкона базилики Святого Петра.