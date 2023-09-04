Во время своей речи Папа поздравил местных жителей с 860-летием рождения Чингисхана, который путем кровопролитных войн и убийств миллионов людей основал Монгольскую империю.

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Папа Римский похвалил Монгольскую империю

Понтифик заявил, что способность империи на протяжении веков "удерживать такие далекие и разнообразные земли" свидетельствует об "удивительной способности видеть выдающиеся качества живших на этой огромной территории народов и ставить эти качества на службу совместному развитию".

Эту модель следует ценить и заново предложить в наше время. Дай Бог, чтобы сегодня на этой Земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, с уважением к международному праву произошло восстановление того, что когда-то было Pax Mongolica, а именно отсутствие конфликтов… Пусть же темные облака войны развеются, сметенные твердым стремлением к всемирному братству, в котором напряженность решается путем встреч и диалога,

– сказал Папа.

Кто такой Чингисхан? Основатель Монгольской империи и один из самых жестоких людей в истории человечества.

Отметим, что лишь несколько дней назад утих предварительный скандал с Папой, после того, как он назвал русскую культуру "большой."

Последний скандал с Папой Римским