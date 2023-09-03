Папа Римский намолол прокремлевской чепухи о "величии России" и призвал россиян не забывать о своем "имперском наследии". Поляки не оставили без внимания скандальное выступление понтифика и отомстили ему своеобразным способом.

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Папа в "нескрываемой красоте"

На обложке польского общественно-политического еженедельника Wprost Папа предстал в своем новом амплуа – поборнике россиян и их имперских амбиций. Иллюстраторы поместили авто главы Католической церкви на российский танк.

Новый выпуск с пророссийским Папой должен выйти уже завтра, 4 сентября. Впрочем, авторы поспешили порадовать украинцев своим творчеством, заранее опубликовав фото обложки в соцсети X.

В Польше отомстили Папе за его поддержку страны-агрессорки / Фото Wprost

Почему Папа вызвал гнев украинцев и их друзей