Папа Римский намолол прокремлевской чепухи о "величии России" и призвал россиян не забывать о своем "имперском наследии". Поляки не оставили без внимания скандальное выступление понтифика и отомстили ему своеобразным способом.
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Папа в "нескрываемой красоте"
На обложке польского общественно-политического еженедельника Wprost Папа предстал в своем новом амплуа – поборнике россиян и их имперских амбиций. Иллюстраторы поместили авто главы Католической церкви на российский танк.
Новый выпуск с пророссийским Папой должен выйти уже завтра, 4 сентября. Впрочем, авторы поспешили порадовать украинцев своим творчеством, заранее опубликовав фото обложки в соцсети X.
В Польше отомстили Папе за его поддержку страны-агрессорки / Фото Wprost
Почему Папа вызвал гнев украинцев и их друзей
- 25 августа во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге понтифик по видеомосту обратился к россиянам. Во-первых, он назвал российскую культуру "великой" и призвал не отказываться от имперского наследия. В частности, Папа спел дифирамбы Петру I и Екатерине II. Кроме того, он решился заявить, что страна-агрессорка, которая веками уничтожала и продолжает убивать украинцев, – страна "большой человечности". Напоследок глава Католической церкви поблагодарил россиян за то, что они россияне.
- В украинском МИД не сдержали возмущение. Представитель Олег Николенко заявил, что именно той импералистической пропагандой, рупором которой внезапно стал Папа Римский, Кремль оправдывает убийства украинцев. Дипломат подчеркнул, что вместо того чтобы указать российской молодежи на разрушительную политику нынешней Москвы, Папа высказывает российские великодержавные идеи. Именно эти идеи дали россиянам "основания" для разрешения неслыханно кровавой войны в 21 веке.
- Впоследствии в Ватикане попытались спасти подмоченную репутацию Папы, но погрязли еще больше. Там заявили, что понтифик совсем не думал превозносить имперцев, он просто хотел пожелать россиянам, чтобы они в своей культуре искали позитив.