Папа Римський намолов прокремлівської нісенітниці про "велич Росії" та закликав росіян не забувати про свою "імперську спадщину". Поляки не лишили поза увагою скандальний виступ понтифіка і помстилися йому у своєрідний спосіб.
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Папа у "неприхованій красі"
На обкладинці польського суспільно-політичного тижневика Wprost Папа постав у своєму новому амплуа – поборника росіян та їхніх імперських амбіцій. Ілюстратори помістили авто глави Католицької церкви на російський танк.
Новий випуск із проросійським Папою має вийти вже завтра, 4 вересня. Втім, автори поспішили порадувати українців своєю творчістю, наперед опублікувавши фото обкладинки у соцмережі X.
У Польщі помстилися Папі за його підтримку країни-агресорки / Фото Wprost
Чому Папа викликав гнів українців та їхніх друзів
- 25 серпня під час Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі понтифік по відеомосту звернувся до росіян. По-перше, він назвав російську культуру "великою" та закликав не відмовлятися від імперської спадщини. Зокрема, Папа заспівав дифірамби Петру I та Катерині II. Крім того, він наважився заявити, що країна-агресорка, яка століттями нищила та продовжує вбивати українців, – країною "великої людяності". Наостанок глава Католицької церкви подякував росіянам за те, що вони росіяни.
- В українському МЗС не стримали обурення. Речник Олег Ніколенко заявив, що саме тією імпералістичною пропагандою, рупором якої раптово став Папа Римський, Кремль виправдовує вбивства українців. Дипломат підкреслив, що замість того, щоб вказати російській молоді на руйнівну політику нинішньої Москви, Папа висловлює російські великодержавні ідеї. Саме ці ідеї дали росіянам "підстави" для розв'язання нечувано кривавої війни у 21 столітті.
- Згодом у Ватикані спробували врятувати підмочену репутацію Папи, та погрузли ще більше. Там заявили, що понтифік зовсім не думав звеличувати імперців, він просто хотів побажати росіянам, аби вони у своїй культурі шукали позитив.