Папа Римский отреагировал на захват сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса. Франциск подчеркнул, что люди, выступающие против демократии, заслуживают осуждения.

Ни один народ не может избежать проявлений насилия

Понтифик призвал извлечь уроки из нападения на Капитолий 6 января. Об этом сообщают ABCnews.

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По словам Франциска, насилие может вспыхнуть где угодно и в любом обществе, однако из этого стоит делать выводы.

Ни один народ не может похвастаться тем, что ни дня не имел случаев насилия. Это случается в истории. Но мы должны хорошо понимать, чтобы не повторять этого, надо учиться,

– сказал Папа Римский.

Что известно о беспорядках в Вашингтоне: коротко

6 января сторонники действующего главы Белого дома штурмовали Капитолий в Вашингтоне.

В этот день конгрессмены должны были утвердить результаты голосования выборщиков, согласно которым победу на выборах президента получил Джозеф Байден.

Во время беспорядков погибли 5 человек.

Десятки уголовных дел уже направили в суды.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала