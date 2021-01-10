Папа Римський відреагував на захоплення прихильниками Дональда Трампа будівлі Конгресу. Франциск наголосив, що люди, що виступають проти демократії, варті осуду.

Жоден народ не може уникнути проявів насильства

Понтифік закликав винести уроки з нападу на Капітолій 6 січня. Про це повідомляють ABCnews.

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За словами Франциска, насилля може спалахнути, де завгодно і у будь-якому суспільстві, проте з цього варто робити висновки.

Ні один народ не може похвалитися тим, що жодного дня не мав випадку насильства. Це трапляється в історії. Але ми повинні добре розуміти, щоб не повторювати цього, треба вчитись,

– сказав Папа Римський.

Що відомо про заворушення у Вашингтоні: коротко

6 січня прихильники чинного глави Білого дому штурмували Капітолій у Вашингтоні.

У цей день конгресмени мали затвердити результати голосування виборників, згідно з якими перемогу на виборах президента здобув Джозеф Байден.

Під час заворушень померли 5 людей.

Десятки кримінальних справ уже направили в суди.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу