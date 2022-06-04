Понтифик отметил, что в ближайшее время встретится с украинскими властями, чтобы выяснить, возможно ли это. Об этом он рассказал во время встречи с группой молодежи во дворе Сан-Дамазо в Ватикане.

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"Я хотел бы поехать в Украину, но мне нужно дождаться подходящего момента", – отметил Папа Римский.

Стоит отметить, что в конце апреля в Ватикане заявляли, что пока не видят смысла поездки Франциска в Киев.

Также Папа Римский рассказал, что хотел приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Однако ответа от российской стороны он не получил.

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Папа Римский Франциск осудил блокаду экспорта пшеницы из украинских портов. По его словам, от этого зависит жизнь миллионов людей, особенно в самых бедных странах. Однако понтифик не уточнил, кто именно блокирует поставки украинского зерна.

Жены двух защитников Мариуполя в мае прибыли в Ватикан и встретились с Папой Римским Франциском. Женщины показали понтифику фото украинских военных из "Азовстали". Понтифик благословил украинок, однако неизвестно, что он ответил на их просьбу.

Папа Римский трижды обращался к Владимиру Путину с просьбой разрешить вывезти людей из "Азовстали" кораблем под флагом Ватикана. Однако каждый раз российский президент отказывал ему.

Понтифик назвал войну в Украине "ужасным регрессом человечества", заставляющим "страдать и плакать". Также Франциск подверг сомнению, что в Кремле согласятся пойти на прекращение боевых действий путем диалога.

Папа Римский выступил с идеей пасхального "примирения" Украины и России, когда две женщины символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане. Впрочем, значительная часть украинцев подвергли критике эту идею.

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