Папа Римский дал советы монахиням по пользованию соцсетями

Глава римско-католической церкви Папа Римский Франциск издал инструкции, в которых говорится о пользовании социальными сетями.

В документе под названием Cor Orans истолкованы правила, регулирующие монастырскую жизнь, выданные еще в 2016 году, информирует BBC.

Читайте также: Lamborghini Папы Римского продали с аукциона: стало известно, куда уйдет кругленькая сумма

В своих рекомендациях понтифик призывает использовать социальные сети "осторожно и благоразумно".

В частности, говорится, что новые указания "предназначены для защиты спокойствия и рассудительности".

Благоразумие, по советам Франциска, должно распространяться на "количество информации и типы коммуникации".

Хотя в документе упоминаются социальные сети, однако не указаны какие-то конкретные сайты или приложения. Католическая газета The Tablet связывает рекомендации с Facebook и Twitter.

К слову, первые правила Sponsa Christi Ecclesia, посвященные женской монастырской жизни, были опубликованы еще в 1950 году папой Пием XII. И лишь в 2016-м году их расширил Франциск.

Что интересно, сам Папа Римский является активным пользователем социальных сетей. На его англоязычный микроблог в Twitter подписаны почти 18 миллионов пользователей.