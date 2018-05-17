Папа Римский дал советы монахиням по пользованию соцсетями
Глава римско-католической церкви Папа Римский Франциск издал инструкции, в которых говорится о пользовании социальными сетями.
В документе под названием Cor Orans истолкованы правила, регулирующие монастырскую жизнь, выданные еще в 2016 году, информирует BBC.
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В своих рекомендациях понтифик призывает использовать социальные сети "осторожно и благоразумно".
В частности, говорится, что новые указания "предназначены для защиты спокойствия и рассудительности".
Благоразумие, по советам Франциска, должно распространяться на "количество информации и типы коммуникации".
Хотя в документе упоминаются социальные сети, однако не указаны какие-то конкретные сайты или приложения. Католическая газета The Tablet связывает рекомендации с Facebook и Twitter.
К слову, первые правила Sponsa Christi Ecclesia, посвященные женской монастырской жизни, были опубликованы еще в 1950 году папой Пием XII. И лишь в 2016-м году их расширил Франциск.
Что интересно, сам Папа Римский является активным пользователем социальных сетей. На его англоязычный микроблог в Twitter подписаны почти 18 миллионов пользователей.