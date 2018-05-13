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Lamborghini Папы Римского продали с аукциона: стало известно, куда уйдет кругленькая сумма

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Lamborghini Папы Римского продали с аукциона: стало известно, куда уйдет кругленькая сумма
Lamborghini Папы Римского продали с аукциона: стало известно, куда уйдет кругленькая сумма / hromadske.ua

Автомобиль Lamborghini Huracan, который принадлежал Папе Римскому Франциску, продали на аукционе Sotheby's за 715 тысяч евро. На изысканной машине красуется автограф понтифика.

Об этом говорится в Twitter автопроизводителя.

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За белоснежный автомобиль Lamborghini Huracan с подписью Папы Римского удалось выторговать 715 тысяч евро. Все эти деньги передадут понтифику. Он, в свою очередь, уже пообещал отдать их на благотворительность.

Напомним, компания Lamborghini подарила Франциску автомобиль в ноябре 2017 года. Его подогнали прямо к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где расположена резиденция Папы. Персонализированную для Папы модель Lamborghini Huracan изготовили в цветах Ватикана. Авто белого цвета украшено желтыми полосами на кузове и зеркалах.

Теги: Новости политики Ватикан благотворительность Папа Римский
Источник: 24 Канал
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