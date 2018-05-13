Lamborghini Папы Римского продали с аукциона: стало известно, куда уйдет кругленькая сумма
Автомобиль Lamborghini Huracan, который принадлежал Папе Римскому Франциску, продали на аукционе Sotheby's за 715 тысяч евро. На изысканной машине красуется автограф понтифика.
Об этом говорится в Twitter автопроизводителя.
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За белоснежный автомобиль Lamborghini Huracan с подписью Папы Римского удалось выторговать 715 тысяч евро. Все эти деньги передадут понтифику. Он, в свою очередь, уже пообещал отдать их на благотворительность.
Напомним, компания Lamborghini подарила Франциску автомобиль в ноябре 2017 года. Его подогнали прямо к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где расположена резиденция Папы. Персонализированную для Папы модель Lamborghini Huracan изготовили в цветах Ватикана. Авто белого цвета украшено желтыми полосами на кузове и зеркалах.