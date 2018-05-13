Lamborghini Папи Римського продали з аукціону: стало відомо, куди піде кругленька сума

Автомобіль Lamborghini Huracan, який належав Папі Римському Франциску, продали на аукціоні Sotheby's за 715 тисяч євро. На вишуканій автівці красується автограф понтифіка.

Про це йдеться у Twitter автовиробника.

Читайте також: Демонтований пам'ятник Леніну продають на аукціоні за півмільйона

За білосніжний автомобіль Lamborghini Huracan із підписом Папи Римського вдалося вторгувати 715 тисяч євро. Всі ці гроші передадуть понтифіку. Він, своєю чергою, вже пообіцяв віддати їх на благодійність.

Нагадаємо, компанія Lamborghini подарувала Франциску автомобіль в листопаді 2017 року. Його підігнали безпосередньо до будівлі Апостольського палацу у Ватикані, де розташована резиденція Папи. Персоналізовану для Папи модель Lamborghini Huracan виготовили у кольорах Ватикану. Авто білого кольору оздоблене жовтими смугами на кузові та дзеркалах.