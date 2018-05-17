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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Папа Римський дав поради монашкам щодо користування соцмережами

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Папа Франциск
Папа Франциск / Getty images

Глава римо-католицької церкви Папа Римський Франциск видав інструкції, у яких йдеться про користування соціальними мережами.

У документі під назвою Cor Orans розтлумачені правила, які регулюють монастирське життя, видані ще у 2016 році, інформує BBC.

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Своїми рекомендаціями понтифік закликає використовувати соціальні мережі "обережно та розсудливо".

Зокрема, йдеться, що нові настанови "призначені для захисту спокою та розважливості".

Розсудливість, за порадами Франциска повинна поширюватися на "кількість інформації та типи комунікації".

Хоча у документі згадуються соціальні мережі, проте не вказані якісь конкретні сайти чи додатки. Католицька газета The Tablet пов’язує рекомендації із Facebook та Twitter.

До слова, перші правила Sponsa Christi Ecclesia, присвячені жіночому монастирському життю, були опубліковані ще у 1950 році папою Пієм XII. І лише у 2016-му році їх розширив Франциск.

Що цікаво, сам Папа Римський є активним користувачем соціальних мереж. На його англомовний мікроблог у Twitter підписано майже 18 мільйонів користувачів.

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Теги: Соцмережі Ватикан Папа Римський Франциск релігія
Джерело: 24 Канал
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