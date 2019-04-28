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      Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с Пасхой

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      Папа Римский Франциск
      Папа Римский Франциск / papa.mk

      Искренние пожелания радости и мира выразил христианам Восточных Церквей понтифик Католической Церкви Папа Римский Франциск.

      Папа поздравил православных с Воскресением Христовым во время воскресной проповеди 28 апреля 2019 года, традиционно провозглашенной на площади Святого Петра. Об этом написали в Vatican News.

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      "Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Пасху Святую согласно юлианскому календарю, приношу искренние пожелания", – говорится в послании Франциска.

      Пусть же воскресший Господь одарит их радостью и миром!
      – пожелал понтифик.

      Франциск
      Папа Франциск во время провозглашения поздравление православных с Пасхой 28 апреля 2019

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      Теги: Религия Папа Римский Пасха
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