Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с Пасхой
Искренние пожелания радости и мира выразил христианам Восточных Церквей понтифик Католической Церкви Папа Римский Франциск.
Папа поздравил православных с Воскресением Христовым во время воскресной проповеди 28 апреля 2019 года, традиционно провозглашенной на площади Святого Петра. Об этом написали в Vatican News.
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"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Пасху Святую согласно юлианскому календарю, приношу искренние пожелания", – говорится в послании Франциска.
Пусть же воскресший Господь одарит их радостью и миром!
– пожелал понтифик.
Папа Франциск во время провозглашения поздравление православных с Пасхой 28 апреля 2019
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