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      Папа Римський Франциск привітав православних християн з Великоднем

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      Папа Римський Франциск
      Папа Римський Франциск / papa.mk

      Щирі побажання радості та миру висловив християнам Східних Церков понтифік Католицької Церкви Папа Римський Франциск.

      Папа привітав православних з Воскресінням Христовим під час недільної проповіді 28 квітня 2019 року, традиційно проголошеної на площі Святого Петра. Про це написали у Vatican News.

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      "Нашим братам і сестрам зі Східних Церков, які сьогодні відзначають Святий Великдень згідно з юліанським календарем, складаю щирі побажання", – мовиться у посланні Франциска.

      Нехай же воскреслий Господь обдарує їх радістю та миром! 
      – побажав понтифік.

      Франциск
      Папа Франциск під час проголошення привітання православних з Великоднем 28 квітня 2019

      Незвичні звичаї Великодня – у матеріалі 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Релігія Великдень Папа Римський
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