Папа Римський Франциск привітав православних християн з Великоднем

Щирі побажання радості та миру висловив християнам Східних Церков понтифік Католицької Церкви Папа Римський Франциск.

Папа привітав православних з Воскресінням Христовим під час недільної проповіді 28 квітня 2019 року, традиційно проголошеної на площі Святого Петра. Про це написали у Vatican News.

Читайте також: Віри, любові, злагоди: керівники держави привітали українців із Великоднем

"Нашим братам і сестрам зі Східних Церков, які сьогодні відзначають Святий Великдень згідно з юліанським календарем, складаю щирі побажання", – мовиться у посланні Франциска.

Нехай же воскреслий Господь обдарує їх радістю та миром!

– побажав понтифік.



Папа Франциск під час проголошення привітання православних з Великоднем 28 квітня 2019

Незвичні звичаї Великодня – у матеріалі 24 каналу