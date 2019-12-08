Папа Римский помолился за успех нормандской встречи: видео
Молитву за "плоды мира в справедливости" от нормандской встречи понтифик произнес во время воскресной встречи с верующими. Он призвал всех католиков совместно просить мира для Украины. Кроме того, во всех церквях Православной церкви Украины тоже звучали молитвы за мир на Донбассе.
Так, Папа Франциск посвятил несколько слов о встрече руководителей стран "нормандской четверки", выступая на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом информирует Vatican News.
Между тем: Накануне нормандского саммита Германия сделала заявление о взаимоотношениях России и Украины
Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как нормандский формат, с целью поисков решения болезненного конфликта, который уже годами продолжается в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, настойчивой молитвой, потому что там нужен мир, и вас призываю делать то же самое,
– отметил Папа.
Он добавил, что надеется: инициатива политического диалога приведет к плодам мира в справедливости для Украины и ее населения.
Папа Римский помолился за успех нормандской встречи: видео
В свою очередь, во всех храмах Православной церкви Украины 8 декабря после Божественной литургии провели молитвы за установление справедливого мира и победу Украины перед нормандским саммитом в Париже.
Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большую надежду на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства,
– говорилось в официальном сообщении церкви.
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Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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