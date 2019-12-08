Папа Римский помолился за успех нормандской встречи: видео

Молитву за "плоды мира в справедливости" от нормандской встречи понтифик произнес во время воскресной встречи с верующими. Он призвал всех католиков совместно просить мира для Украины. Кроме того, во всех церквях Православной церкви Украины тоже звучали молитвы за мир на Донбассе.

Так, Папа Франциск посвятил несколько слов о встрече руководителей стран "нормандской четверки", выступая на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом информирует Vatican News.

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Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как нормандский формат, с целью поисков решения болезненного конфликта, который уже годами продолжается в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, настойчивой молитвой, потому что там нужен мир, и вас призываю делать то же самое,

– отметил Папа.

Он добавил, что надеется: инициатива политического диалога приведет к плодам мира в справедливости для Украины и ее населения.

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В свою очередь, во всех храмах Православной церкви Украины 8 декабря после Божественной литургии провели молитвы за установление справедливого мира и победу Украины перед нормандским саммитом в Париже.

Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большую надежду на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства,

– говорилось в официальном сообщении церкви.

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Что известно о встрече в нормандском формате: