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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Папа Римский помолился за успех нормандской встречи: видео

      2 Читати новину українською
      Папа Римский помолился за Украину / Getty images

      Молитву за "плоды мира в справедливости" от нормандской встречи понтифик произнес во время воскресной встречи с верующими. Он призвал всех католиков совместно просить мира для Украины. Кроме того, во всех церквях Православной церкви Украины тоже звучали молитвы за мир на Донбассе.

      Так, Папа Франциск посвятил несколько слов о встрече руководителей стран "нормандской четверки", выступая на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом информирует Vatican News.

      Между тем: Накануне нормандского саммита Германия сделала заявление о взаимоотношениях России и Украины

      Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как нормандский формат, с целью поисков решения болезненного конфликта, который уже годами продолжается в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, настойчивой молитвой, потому что там нужен мир, и вас призываю делать то же самое,
      – отметил Папа.

      Он добавил, что надеется: инициатива политического диалога приведет к плодам мира в справедливости для Украины и ее населения.

      Папа Римский помолился за успех нормандской встречи: видео

      В свою очередь, во всех храмах Православной церкви Украины 8 декабря после Божественной литургии провели молитвы за установление справедливого мира и победу Украины перед нормандским саммитом в Париже.

      Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большую надежду на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства,
      – говорилось в официальном сообщении церкви.

      Актуально: Откровенное интервью Зеленского перед нормандским саммитом: ключевые тезисы

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      сегодня
      11945
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Религия Православная церковь Украины Папа Римский Новости политики
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