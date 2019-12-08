Папа Римський помолився за успіх нормандської зустрічі: відео
Молитву за "плоди миру в справедливості" від нормандської зустрічі понтифік виголосив під час недільної зустрічі з вірянами. Він закликав усіх католиків спільно просити миру для України. Окрім того, у всіх церквах Православної церкви України теж лунали молитви за мир на Донбасі.
Так, Папа Франциск присвятив кілька слів щодо зустрічі очільників країн "нормандської четвірки", виступаючи на площі Святого Петра у Ватикані. Про це інформує Vatican News.
Тим часом: Напередодні нормандського саміту Німеччина зробила заяву щодо взаємин Росії та України
Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і федерального канцлера Німеччини, відома як нормандський формат, з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме,
– зазначив Папа.
Він додав, що сподівається: ініціатива політичного діалогу призведе до плодів миру в справедливості для України та її населення.
Папа Римський помолився за успіх нормандської зустрічі: відео
Своєю чергою, в усіх храмах Православної церкви України 8 грудня після Божественної літургії провели молитви за встановлення справедливого миру та перемогу України перед нормандським самітом в Парижі.
Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо велику надію на Всемилостивого Господа. Тож єдиними вустами і єдиним серцем завтра у всіх куточках України будемо молитися за справедливий мир та перемогу для нашого народу і нашої держави,
– мовилося в офіційному повідомленні церкви.
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Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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