Молитву за "плоди миру в справедливості" від нормандської зустрічі понтифік виголосив під час недільної зустрічі з вірянами. Він закликав усіх католиків спільно просити миру для України. Окрім того, у всіх церквах Православної церкви України теж лунали молитви за мир на Донбасі.

Так, Папа Франциск присвятив кілька слів щодо зустрічі очільників країн "нормандської четвірки", виступаючи на площі Святого Петра у Ватикані. Про це інформує Vatican News.

Тим часом: Напередодні нормандського саміту Німеччина зробила заяву щодо взаємин Росії та України

Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і федерального канцлера Німеччини, відома як нормандський формат, з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме,

– зазначив Папа.

Він додав, що сподівається: ініціатива політичного діалогу призведе до плодів миру в справедливості для України та її населення.

Папа Римський помолився за успіх нормандської зустрічі: відео

Своєю чергою, в усіх храмах Православної церкви України 8 грудня після Божественної літургії провели молитви за встановлення справедливого миру та перемогу України перед нормандським самітом в Парижі.

Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо велику надію на Всемилостивого Господа. Тож єдиними вустами і єдиним серцем завтра у всіх куточках України будемо молитися за справедливий мир та перемогу для нашого народу і нашої держави,

– мовилося в офіційному повідомленні церкви.

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Що відомо про зустріч у нормандському форматі: