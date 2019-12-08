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      Папа Римський помолився за успіх нормандської зустрічі: відео

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      Папа Римський помолився за Україну / Getty images

      Молитву за "плоди миру в справедливості" від нормандської зустрічі понтифік виголосив під час недільної зустрічі з вірянами. Він закликав усіх католиків спільно просити миру для України. Окрім того, у всіх церквах Православної церкви України теж лунали молитви за мир на Донбасі.

      Так, Папа Франциск присвятив кілька слів щодо зустрічі очільників країн "нормандської четвірки", виступаючи на площі Святого Петра у Ватикані. Про це інформує Vatican News.

      Тим часом: Напередодні нормандського саміту Німеччина зробила заяву щодо взаємин Росії та України

      Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і федерального канцлера Німеччини, відома як нормандський формат, з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме,
      – зазначив Папа.

      Він додав, що сподівається: ініціатива політичного діалогу призведе до плодів миру в справедливості для України та її населення.

      Папа Римський помолився за успіх нормандської зустрічі: відео

      Своєю чергою, в усіх храмах Православної церкви України 8 грудня після Божественної літургії провели молитви за встановлення справедливого миру та перемогу України перед нормандським самітом в Парижі.

      Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо велику надію на Всемилостивого Господа. Тож єдиними вустами і єдиним серцем завтра у всіх куточках України будемо молитися за справедливий мир та перемогу для нашого народу і нашої держави,
      – мовилося в офіційному повідомленні церкви.

      Актуально: Відверте інтерв'ю Зеленського перед нормандським самітом: ключові тези

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Папа Римський Православна церква України Релігія Нормандський формат Нормандська зустріч 2019
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