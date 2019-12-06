Відверте інтерв'ю Зеленського перед нормандським самітом: ключові тези

Президент України Володимир Зеленський перед зустріччю у нормандському форматі прийшов на проєкт "Свобода слова", де розповів, з чим їде у Париж та на які результати очікує. Зокрема, президент зізнався, на які компроміси готовий для закінчення війни, чи нервує через зустріч з Володимиром Путіним та чи готовий до переговорів з представниками окупованих територій.

Ключові тези Володимира Зеленського в ефірі проєкту "Право на владу Савіка Шустера" відібрав 24 канал.

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У Парижі Путін покаже, чи готовий до миру

Володимир Зеленський заявив, що Росія вже показала свою готовність до розмови – зокрема, коли звільнила українських моряків та повернула кораблі. За його словами, тепер Путін має показати, чи готовий він до миру.

Я хочу побачити людину і хочу привезти з нормандського саміту розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я зможу точно зрозуміти це за столом,

– сказав президент.

Він також додав, що найголовніше для нього – це результат, який він привезе з Парижа. Володимир Зеленський вказав, що намагатиметься переконати лідерів Франції та Німеччини бути на українській стороні. Водночас, визнав він, що звісно не все вдасться.

Чи нервує Зеленський перед зустріччю з Путіним?

Володимир Зеленський запевнив, що зовсім не нервує перед зустріччю з Володимиром Путіним, у якого куди більше політичного досвіду, єдине що – хоче результату цієї зустрічі. Мовляв, він дуже боїться, що все закінчиться не результативно.

"Це єдине, через що я боюся. Чого мені ще боятися? Я президент вільної країни, порядна людина, яка не продає нашу країну нікому ніколи і ні за що. Правда на нашому боці", – заявив президент України.

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Він наголосив, що коли у тебе за спиною правда і щире бажання припинити війну, ти міцнішаєш з кожним днем.

Вибори на Донбасі: бути чи не бути

Володимир Зеленський підтвердив, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі одночасно з виборами на всій території України – восени 2020 року.

Це правда. Саме відчуття того, що ми одна країна і там зараз наші люди, повинне починатися навіть з цього моменту. Здавалось би, що це дрібниця. Але я не вважаю це дрібницею. Місцеві вибори проводяться одночасно за законом Укоаїни по всій території України. Так, це наша ідея,

– наголосив Зеленський.

Він наполіг, що до проведення виборів на окупованих територіях Україна має повністю взяти під контроль українсько-російський кордон, який зараз контролюють окупанти з Росії.

Президент заявив, що готовий до того, аби до мирних переговорів були залучені представники окупованих територій. Втім, наголосив він, мовиться про українців, які через війну покинули свої домівки, а не контрольованих Росією бойовиків.

"Україна не розмовляє з бойовиками. Але ви повинні розуміти, як це відбувається всі ці 5 років, як відбуваються розмови в тристоронній групі. Там присутні Україна, Росія, ОБСЄ і представники тимчасово окупованих територій. Тобто вони там є, але безпосередньо президент з ними не розмовляє і не буде розмовляти", – заявив Зеленський.

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За словами президента, він не готовий зараз заявляти, що хоче змінити цей пункт мінських домовленостей, адже такі слова можуть негативно вплинути на зустріч у нормандському форматі.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: