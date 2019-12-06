Откровенное интервью Зеленского перед нормандским саммитом: ключевые тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей в нормандском формате пришел на проект "Свобода слова", где рассказал, с чем едет в Париж и какие результаты ожидает. В частности, президент признался, на какие компромиссы готов для окончания войны, нервничает ли из-за встречи с Владимиром Путиным и готов ли к переговорам с представителями оккупированных территорий.

Ключевые тезисы Владимира Зеленского в эфире проекта "Право на власть Савика Шустера" отобрал 24 канал.

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В Париже Путин покажет, готов ли к миру

Владимир Зеленский заявил, что Россия уже показала свою готовность к разговору – в частности, когда освободила украинских моряков и вернула корабли. По его словам, теперь Путин должен показать, готов ли он к миру.

Я хочу увидеть человека и хочу привезти с нормандского саммита понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я смогу точно понять это за столом,

– сказал президент.

Он также добавил, что самое главное для него – это результат, который он привезет из Парижа. Владимир Зеленский указал, что постарается убедить лидеров Франции и Германии быть на украинской стороне. В то же время, признал он, что конечно не все удастся.

Нервничает ли Зеленский перед встречей с Путиным?

Владимир Зеленский заверил, что совсем не нервничает перед встречей с Владимиром Путиным, у которого куда больше политического опыта, единственное что – хочет результата этой встречи. Мол, он очень боится, что все закончится безрезультатно.

"Это единственное, из-за чего я боюсь. Чего мне еще бояться? Я президент свободной страны, порядочный человек, который не продает нашу страну никому никогда и ни за что. Правда на нашей стороне", – заявил президент Украины.

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Он подчеркнул, что когда у тебя за спиной правда и искреннее желание прекратить войну, ты крепчаешь с каждым днем.

Выборы на Донбассе: быть или не быть

Владимир Зеленский подтвердил, что власть хотела бы провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины – осенью 2020 года.

Это правда. Именно ощущение того, что мы одна страна и там сейчас наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Казалось бы, что это мелочь. Но я не считаю это мелочью. Местные выборы проводятся одновременно по закону Украины по всей территории Украины. Да, это наша идея,

– подчеркнул Зеленский.

Он настоял, что до проведения выборов на оккупированных территориях Украина должна полностью взять под контроль украинско-российскую границу, которую сейчас контролируют оккупанты из России.

Президент заявил, что готов к тому, чтобы к мирным переговорам были привлечены представители оккупированных территорий. Впрочем, отметил он, говорится об украинцах, которые из-за войны покинули свои дома, а не контролируемых Россией боевиках.

"Украина не разговаривает с боевиками. Но вы должны понимать, как это происходит все эти 5 лет, как происходят разговоры в трехсторонней группе. Там присутствуют Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть, но непосредственно президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать", – заявил Зеленский.

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По словам президента, он не готов сейчас заявлять, что хочет изменить этот пункт минских договоренностей, ведь такие слова могут негативно повлиять на встречу в нормандском формате.

Что известно о встрече в нормандском формате: