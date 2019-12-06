Встреча с Путиным: Зеленский признался, из-за чего нервничает больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вовсе не нервничает перед встречей с Владимиром Путиным, у которого куда больше политического опыта, единственное что – хочет результата этой встречи. Мол, он очень боится, что все окончится не результативно.

Владимир Зеленский очень не любит, когда любые переговоры заканчиваются безрезультатно, заявил он в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

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Это единственное, из-за чего я боюсь. Чего мне еще бояться? Я президент свободной страны, порядочный человек, который не продаст нашу страну никому никогда и ни за что. Правда на нашей стороне,

– заявил президент Украины.

Он отметил, что когда у тебя за спиной правда и искреннее желание прекратить войну, ты крепче с каждым днем.

Что известно о встрече в нормандском формате?