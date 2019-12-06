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      Встреча с Путиным: Зеленский признался, из-за чего нервничает больше всего

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      Зеленский о нормандской встрече: правда на нашей стороне / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вовсе не нервничает перед встречей с Владимиром Путиным, у которого куда больше политического опыта, единственное что – хочет результата этой встречи. Мол, он очень боится, что все окончится не результативно.

      Владимир Зеленский очень не любит, когда любые переговоры заканчиваются безрезультатно, заявил он в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

      Важно! Зеленский о нормандской встрече: Россия готова к разговору

      Это единственное, из-за чего я боюсь. Чего мне еще бояться? Я президент свободной страны, порядочный человек, который не продаст нашу страну никому никогда и ни за что. Правда на нашей стороне,
      – заявил президент Украины.

      Он отметил, что когда у тебя за спиной правда и искреннее желание прекратить войну, ты крепче с каждым днем.

      Что известно о встрече в нормандском формате?

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Новости политики Владимир Путин
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