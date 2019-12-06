Встреча с Путиным: Зеленский признался, из-за чего нервничает больше всего
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вовсе не нервничает перед встречей с Владимиром Путиным, у которого куда больше политического опыта, единственное что – хочет результата этой встречи. Мол, он очень боится, что все окончится не результативно.
Владимир Зеленский очень не любит, когда любые переговоры заканчиваются безрезультатно, заявил он в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".
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Это единственное, из-за чего я боюсь. Чего мне еще бояться? Я президент свободной страны, порядочный человек, который не продаст нашу страну никому никогда и ни за что. Правда на нашей стороне,
– заявил президент Украины.
Он отметил, что когда у тебя за спиной правда и искреннее желание прекратить войну, ты крепче с каждым днем.
Что известно о встрече в нормандском формате?
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.