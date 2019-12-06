Зеленский о нормандской встрече: Россия готова к разговору

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украины сильная позиция перед нормандской встречей в Париже.

Об этом он заявил во время программы Савика Шустера на канале "Украина".

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По его словам, Россия готова к разговору. Зеленский отметил, что говорить по телефону с Путиным это одно, а сидеть напротив друг друга и смотреть в глаза – это другое. Он подтвердил, что двусторонняя встреча с Путиным планируется.

Глава государства подчеркнул, что Украина выполнила все требования и сама нормандская встреча, которой не было уже 3 года, является победой.

Он также добавил, что самое главное для него – это результат, который он привезет из Парижа. Владимир Зеленский указал, что постарается убедить лидеров Франции и Германии быть на украинской стороне.

Вместе с тем он признал, что, конечно, не все получится.

Что известно о встрече в нормандском формате

Следует знать: Появилось расписание встречи в нормандском формате

Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии пройдет 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

Заметим, что во время встречи президенты Украины и России проведут отдельную личную беседу.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября).

Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.