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      Зеленский о нормандской встрече: Россия готова к разговору

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украины сильная позиция перед нормандской встречей в Париже.

      Об этом он заявил во время программы Савика Шустера на канале "Украина".

      К теме: Нормандская встреча 2019: эксперт назвал наихудший сценарий для Украины

      По его словам, Россия готова к разговору. Зеленский отметил, что говорить по телефону с Путиным это одно, а сидеть напротив друг друга и смотреть в глаза – это другое. Он подтвердил, что двусторонняя встреча с Путиным планируется.

      Глава государства подчеркнул, что Украина выполнила все требования и сама нормандская встреча, которой не было уже 3 года, является победой.

      Он также добавил, что самое главное для него – это результат, который он привезет из Парижа. Владимир Зеленский указал, что постарается убедить лидеров Франции и Германии быть на украинской стороне.

      Вместе с тем он признал, что, конечно, не все получится.

      Что известно о встрече в нормандском формате

      Следует знать: Появилось расписание встречи в нормандском формате

      Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии пройдет 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

      Заметим, что во время встречи президенты Украины и России проведут отдельную личную беседу.

      Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября).

      Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Минские договоренности Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Новости политики
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