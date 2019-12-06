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      Зеленський про нормандську зустріч: Росія готова до розмови

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      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України сильна позиція перед нормандською зустріччю у Парижі.

      Про це він сказав під час програми Савіка Шустера "Свобода слова" на телеканалі "Україна".

      До теми: Нормандська зустріч 2019: експерт назвав найгірший сценарій для України

      За його словами, Росія готова до розмови. Зеленський наголосив, що говорити по телефону з Путіним це одне, а сидіти навпроти один одного і дивитися в очі – інша справа. Він підтвердив, що двостороння зустріч з Путіним планується.

      Глава держави наголосив, що Україна виконала усі вимога і сама нормандська зустріч, якої не було вже 3 роки, є перемогою.

      Він також додав, що найголовніше для нього – це результат, який він привезе з Парижа. Володимир Зеленський вказав, що намагатиметься переконати лідерів Франції та Німеччини бути на українській стороні.

      Водночас, він визнав, що звісно не все вдасться.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      Варто знати: З’явився розклад зустрічі в нормандському форматі

      Зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі – вперше з 2016 року. Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

      Зауважимо, що під час зустрічі президенти України та Росії проведуть окрему особисту розмову.

      Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада).

      Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Мінські домовленості Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Новини політики
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