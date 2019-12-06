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      Нормандська зустріч 2019: експерт назвав найгірший сценарій для України

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      Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрінуться під час нормандської зустрічі / censor.net

      Найгіршим сценарієм для України в рамках нормандської зустрічі стане неможливість переграти росіян в ході переговорів. Тоді наша держава може отримати умови, що будуть жорсткішими за ті, які передбачені Мінськими угодами.

      Таку думку висловив експерт з міжнародних відносин, політолог Микола Капітоненко на брифінгу щодо очікувань від нормандської зустрічі.

      До теми: Зеленському можуть запропонувати умовний "Мінськ 3": в чому небезпека

      За його словами, понад усе Росія бажає примусити Україну виконувати Мінські угоди. 

      Вони вважають це справедливою і прийнятною платою за виведення своїх військ і повернення територій під контроль України,
      – наголосив політолог.

      Водночас, він вважає, що будь-який сценарій, за якого Україна отримає м'якші, або принаймні не гірші умови, що закріплені Мінськими угодами, можна вважати для нас вдалим.

      Досить оптимістичним сценарієм, вважає експерт, є ситуація, коли переговори не призведуть ні до чого. На його думку, в цьому випадку нічого драматичного не відбудеться. Конфлікт повернеться у той стан, у якому він був протягом останніх 4 років. Таким чином, Україна далі платитиме ту ціну яку ми платимо за цей конфлікт.

      Микола Капітоненко вважає найгіршим варіантом, коли Україні в ході переговорів не вдасться переграти росіян. Тоді наша держава може отримати умови, що будуть навіть жорсткіші за ті, які передбачені Мінськими угодами.

      Тобто це буде поразка отримана в ході самих переговорів. Наслідок браку дипломатичного хисту,
      – переконаний експерт.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      Варто знати: З’явився розклад зустрічі в нормандському форматі

      Зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі – вперше з 2016 року. Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

      Зауважимо, що під час зустрічі президенти України та Росії проведуть окрему особисту розмову.

      Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада).

      Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США
      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Мінські домовленості Нормандський формат Володимир Зеленський
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