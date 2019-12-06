Зеленському можуть запропонувати умовний "Мінськ 3": в чому небезпека

Мета президента Росії Володимира Путіна на зустрічі в нормандському форматі – щоб Україна почала прямі переговори з проросійськими бойовиками. І Президента України Володимира Зеленського на цьому саміті змушуватимуть погодитись на це через різні системи мотивації.

"Формула Путіна, яку він насправді давно придумав, це – "Мінськ", який настає після одного дуже простого кроку. Це формула про те, що ми маємо почати обговорювати вирішення цього конфлікту напряму з ватажками окупованих територій. Для Путіна – це маркер", – сказав на брифінгу щодо очікувань від нормандської зустрічі виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Віктор Андрусів.

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На його думку, Путін розуміє, що тільки-но Україна погодиться на те, щоб вести прямі переговори з бойовиками, то далі ситуація вже не матиме зворотного шляху. Тобто вже можна буде тоді переходити і до амністії бойовиків, і до низки інших дискусій.

"Але як би там надалі не розгорталася ця ситуація, Путін матиме право заявити, що це все таки громадянський конфлікт. З погляду європейців, Крим буде за дужками, вони зроблять вигляд, що це забулося. Санкції за Крим збережуться", – спрогнозував експерт.

Він назвав це найбільшим ризиком для українського президента.

Я відразу скажу, що на нього (Зеленського) не тиснутимуть, але змушуватимуть піти на цю історію через різні системи мотивації. Перша – це єдиний спосіб припинити вогонь. Після того почнеться ще парад різноманітних подарунків у стилі знижок на газ, фінансової підтримки,

– сказав Андрусів.

Він наголосив, що неприємність цього прямого діалогу з ватажками бойовиків намагатимуться приправити дуже великими вигодами.

"Тобто нашому президенту скажуть: "Дивися, цей прямий діалог – справді для тебе внутрішньо складна історія, але ось ми тобі пропонуємо аргументи. Вогонь припинили, кошти надаються, тарифи на газ, на опалення для населення будуть зменшені. Тобто тобі буде запропоновано дуже багато пряників". Я думаю, що гра відбуватиметься десь у цій площині", – пояснив експерт.

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Ціль українського президента – припинити вогонь, повернути полонених і запустити якийсь процес повернення окупованих територій.

Як варіант я боюся, що серед подарунків можуть запропонувати умовний "Мінськ 3". Наприклад, якщо наш президент скаже: "Добре, я згідний з ними вести діалог напряму", то росіяни скажуть: "Окей, ми можемо поступитися вимогою особливого статусу Донбасу в Конституції. Але там якісь додаткові права на перехідний період",

– сказав Андрусів.

Він наголосив, що це буде досить складна ситуація, адже з одного боку буде поразка, а з іншого –перемога.

"Але є ключове: досягнення стратегічної цілі для європейців і росіян – усунення нашої війни з міжнародного порядку денного і перетворення на локальну проблему", – резюмував експерт.

Як проходитиме нормандський саміт

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрінуться в Парижі 9 грудня о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Після цього о 20:00 за Києвом учасники саміту дадуть спільну пресконференцію.

Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

Зауважимо, що перед засіданням "нормандської четвірки" канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Окремо поспілкуються Зеленський з Путіним.