16:28
6 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 5 грудня
      Вєсті.UA
      22:46, 5 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Зеленському можуть запропонувати умовний "Мінськ 3": в чому небезпека

      263 Читать новость на русском
      Зеленського на нормандському саміті намагатимуться схилити піти на прямі переговори з бойовиками / Getty Images

      Мета президента Росії Володимира Путіна на зустрічі в нормандському форматі – щоб Україна почала прямі переговори з проросійськими бойовиками. І Президента України Володимира Зеленського на цьому саміті змушуватимуть погодитись на це через різні системи мотивації.

      "Формула Путіна, яку він насправді давно придумав, це – "Мінськ", який настає після одного дуже простого кроку. Це формула про те, що ми маємо почати обговорювати вирішення цього конфлікту напряму з ватажками окупованих територій. Для Путіна – це маркер", – сказав на брифінгу щодо очікувань від нормандської зустрічі виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Віктор Андрусів.

      До теми: Зеленський буде в дуже некомфортній ситуації під час нормандського саміту, – експерт

      На його думку, Путін розуміє, що тільки-но Україна погодиться на те, щоб вести прямі переговори з бойовиками, то далі ситуація вже не матиме зворотного шляху. Тобто вже можна буде тоді переходити і до амністії бойовиків, і до низки інших дискусій.

      "Але як би там надалі не розгорталася ця ситуація, Путін матиме право заявити, що це все таки громадянський конфлікт. З погляду європейців, Крим буде за дужками, вони зроблять вигляд, що це забулося. Санкції за Крим збережуться", – спрогнозував експерт.

      Він назвав це найбільшим ризиком для українського президента.

      Я відразу скажу, що на нього (Зеленського) не тиснутимуть, але змушуватимуть піти на цю історію через різні системи мотивації. Перша – це єдиний спосіб припинити вогонь. Після того почнеться ще парад різноманітних подарунків у стилі знижок на газ, фінансової підтримки,
      – сказав Андрусів.

      Він наголосив, що неприємність цього прямого діалогу з ватажками бойовиків намагатимуться приправити дуже великими вигодами.

      "Тобто нашому президенту скажуть: "Дивися, цей прямий діалог – справді для тебе внутрішньо складна історія, але ось ми тобі пропонуємо аргументи. Вогонь припинили, кошти надаються, тарифи на газ, на опалення для населення будуть зменшені. Тобто тобі буде запропоновано дуже багато пряників". Я думаю, що гра відбуватиметься десь у цій площині", – пояснив експерт.

      Читайте також: Нормандська зустріч закінчиться нічим, – експерт

      Ціль українського президента – припинити вогонь, повернути полонених і запустити якийсь процес повернення окупованих територій.

      Як варіант я боюся, що серед подарунків можуть запропонувати умовний "Мінськ 3". Наприклад, якщо наш президент скаже: "Добре, я згідний з ними вести діалог напряму", то росіяни скажуть: "Окей, ми можемо поступитися вимогою особливого статусу Донбасу в Конституції. Але там якісь додаткові права на перехідний період",
      – сказав Андрусів.

      Він наголосив, що це буде досить складна ситуація, адже з одного боку буде поразка, а з іншого –перемога.

      "Але є ключове: досягнення стратегічної цілі для європейців і росіян – усунення нашої війни з міжнародного порядку денного і перетворення на локальну проблему", – резюмував експерт.

      Як проходитиме нормандський саміт

      Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрінуться в Парижі 9 грудня о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Після цього о 20:00 за Києвом учасники саміту дадуть спільну пресконференцію.

      Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

      Зауважимо, що перед засіданням "нормандської четвірки" канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Окремо поспілкуються Зеленський з Путіним.

      Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США
      сьогодні
      7224
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Новини політики Мінські домовленості Володимир Путін Новини Росії Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Що одягнути на новорічний корпоратив: корисні поради та приклади
      Юлія Михайлова 306
      сьогодні , 15:00 Росія тисне на Україну перед зустріччю у нормандському форматі
      Дмитро Снєгирьов 3260
      сьогодні , 13:32 Коломойський без "таємної зброї" в ГПУ: що криється за звільненням Кулика
      Сергій Лещенко 1420
      сьогодні , 13:00 День Збройних Сил України: "Без вас не було б нашого сьогодні та завтра"
      Повернись живим 667
      сьогодні , 12:00 НАТО розділився на дві організації, – Politico
      Світові Медіа 1546
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук