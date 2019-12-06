Зеленскому могут предложить условный "Минск 3": в чем опасность

Цель президента России Владимира Путина на встрече в нормандском формате – чтобы Украина начала прямые переговоры с пророссийскими боевиками. И Президента Украины Владимира Зеленского на этом саммите будут заставлять согласиться на это через различные системы мотивации.

"Формула Путина, которую он на самом деле давно придумал, это – "Минск", который наступает после одного очень простого шага. Это формула о том, что мы должны начать обсуждать решения этого конфликта напрямую с главарями оккупированных территорий. Для Путина – это маркер", – сказал на брифинге по ожиданиям от нормандской встречи исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андросов.

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По его мнению, Путин понимает, что как только Украина согласится на то, чтобы вести прямые переговоры с боевиками, то дальше ситуация уже не будет иметь обратного пути. То есть уже можно будет тогда переходить и к амнистии боевиков, и к ряду других дискуссий.

"Но как бы там больше не разворачивалась эта ситуация, Путин будет иметь право заявить, что это все таки гражданский конфликт. С точки зрения европейцев, Крым будет за скобками, они сделают вид, что это забылось. Санкции за Крым сохранятся", – спрогнозировал эксперт.

Он назвал это самым большим риском для украинского президента.

Я сразу скажу, что на его (Зеленского) не будут давить, но заставлять пойти на эту историю через различные системы мотивации. Первая – это единственный способ прекратить огонь. После того начнется еще парад разнообразных подарков в стиле скидок на газ, финансовой поддержки,

– сказал Андросов.

Он отметил, что неприятность этом прямого диалога с главарями боевиков пытаться приправить очень большими выгодами.

"То есть нашему президенту скажут: "Смотри, этот прямой диалог – действительно для тебя внутренне сложная история, но вот мы тебе предлагаем аргументы. Огонь прекратили, средства предоставляются, тарифы на газ, на отопление для населения будут уменьшены. То есть тебе будет предложено очень много пряников". Я думаю, что игра будет происходить где-то в этой плоскости", – пояснил эксперт.

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Цель украинского президента – прекратить огонь, вернуть пленных и запустить какой-то процесс возвращения оккупированных территорий.

Как вариант я боюсь, что среди подарков могут предложить условный "Минск 3". Например, если наш президент скажет: "Хорошо, я согласен с ними вести диалог напрямую", то россияне скажут: "Окей, мы можем уступить требованию особого статуса Донбасса в Конституции. Но там какие-то дополнительные права на переходный период",

– сказал Андросов.

Он отметил, что это будет достаточно сложная ситуация, ведь с одной стороны будет поражение, а с другой Победа.

"Но есть ключевое: достижение стратегической цели для европейцев и россиян – устранение нашей войны с международной повестки дня и превращение в локальную проблему", – резюмировал эксперт.

Как будет проходить нормандский саммит

Лидеры Украины, России, Франции и Германии встретятся в Париже 9 декабря в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). После этого в 20:00 по Киеву участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.

Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

Заметим, что перед заседанием "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Отдельно пообщаются Зеленский с Путиным.