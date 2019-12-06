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      Нормандская встреча 2019: эксперт назвал худший сценарий для Украины

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      Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся во время нормандской встречи / censor.net

      Худшим сценарием для Украины в рамках нормандской встречи станет невозможность переиграть россиян в ходе переговоров. Тогда наше государство может получить условия, которые будут жестче тех, которые предусмотрены Минскими соглашениями.

      Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям, политолог Николай Капитоненко на брифинге относительно ожиданий от нормандской встречи.

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      По его словам, больше всего Россия хочет заставить Украину выполнять Минские соглашения.

      Они считают это справедливой и приемлемой платой за вывод своих войск и возвращение территорий под контроль Украины,
      – подчеркнул политолог.

      В то же время, он считает, что любой сценарий, по которому Украина получит мягкие, или по крайней мере не худшие условия, которые закреплены Минскими соглашениями, можно считать для нас удачным.

      Достаточно оптимистическому сценарию, считает эксперт, является ситуация, когда переговоры не приведут ни к чему. По его мнению, в этом случае ничего драматического не произойдет. Конфликт вернется в то состояние, в котором он был в течение последних 4 лет. Таким образом, Украина продолжает платить ту цену которую мы платим за этот конфликт.

      Николай Капитоненко считает худшим вариантом, когда Украине в ходе переговоров не удастся переиграть россиян. Тогда наше государство может получить условия, которые будут даже жестче тех, которые предусмотрены Минскими соглашениями.

      То есть это будет поражение получено в ходе самих переговоров. Следствие нехватки дипломатического таланта,
      – убежден эксперт.

      Что известно о встрече в нормандском формате

      Стоит знать: Появилось расписание встречи в нормандском формате

      Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

      Заметим, что во время встречи президенты Украины и России проведут отдельную личную беседу.

      Предпосылками для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября).

      Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Нормандский формат Минские договоренности Нормандская встреча 2019
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