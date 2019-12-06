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      Зустріч із Путіним: Зеленський зізнався, через що нервує найбільше

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      Зеленський про нормандську зустріч: правда на нашому боці / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський запевнив, що зовсім не нервує перед зустріччю з Володимиром Путіним, у якого куди більше політичного досвіду, єдине що – хоче результату цієї зустрічі. Мовляв, він дуже боїться, що все закінчиться не результативно.

      Володимир Зеленський дуже не любить, коли будь-які перемовини закінчуються безрезультатно, заявив він в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

      Важливо! Зеленський про нормандську зустріч: Росія готова до розмови

      Це єдине, через що я боюся. Чого мені ще боятися? Я президент вільної країни, порядна людина, яка не продає нашу країну нікому ніколи і ні за що. Правда на нашому боці,
      – заявив президент України.

      Він наголосив, що коли у тебе за спиною правда і щире бажання припинити війну, ти міцнішаєш з кожним днем.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі?

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Новини політики Володимир Путін
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