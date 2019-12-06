Зустріч із Путіним: Зеленський зізнався, через що нервує найбільше

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що зовсім не нервує перед зустріччю з Володимиром Путіним, у якого куди більше політичного досвіду, єдине що – хоче результату цієї зустрічі. Мовляв, він дуже боїться, що все закінчиться не результативно.

Володимир Зеленський дуже не любить, коли будь-які перемовини закінчуються безрезультатно, заявив він в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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Це єдине, через що я боюся. Чого мені ще боятися? Я президент вільної країни, порядна людина, яка не продає нашу країну нікому ніколи і ні за що. Правда на нашому боці,

– заявив президент України.

Він наголосив, що коли у тебе за спиною правда і щире бажання припинити війну, ти міцнішаєш з кожним днем.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі?