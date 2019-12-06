Зеленський про прямі переговори з бойовиками: Ніхто з ними розмовляти не буде
Президент Володимир Зеленський не збирається вести прямі переговори з бойовиками на Донбасі. У той же час він підкреслив, що вони беруть участь в роботі Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Про це він сказав під час програми Савіка Шустера "Свобода слова" на телеканалі "Україна".
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Україна не розмовляє з бойовиками. Але ви повинні розуміти, як це відбувається всі ці 5 років, як відбуваються розмови в тристоронньої групі. Там присутні Україна, Росія, ОБСЄ і представники тимчасово окупованих територій. Тобто вони там є. Безпосередньо президент з ними не розмовляє і не буде розмовляти,
– заявив Зеленський.
При цьому, він додав, що в ТКГ мають бути присутні не тільки представники з окупованих районів Донбасу, а й ті люди, хто виїхали звідти.
Якщо говорять: розмовляйте з жителями окупованих територій, ви не знаєте, що їм потрібно. Так давайте розмовляти з усіма, нехай приїдуть до Мінська і теж сядуть за стіл, чому вони переїхали, що сталося?
– сказав Зеленський.
Відзначимо, що Росія сподіваються, що Україна погодиться на прямі переговори з проросійськими бойовиками на окупованому Донбасі під час нормандського саміту. Голова МЗС РФ Сергій Лавров розраховує, що зустріч "нормандської четвірки" надасть імпульс в імплементації Мінських домовленостей.
Напередодні міністр МЗС Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі:
- зміни до Конституції неможливі;
- недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;
- на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;
- не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;
- принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.
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Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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