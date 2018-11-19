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      Папа Римский пообедал за одним столом с тысячами бедняков: щемящие фото

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      Папа Римский пообедал за столом с тысячами бедных
      Папа Римский пообедал за столом с тысячами бедных / Vatican News

      В воскресенье, 18 ноября, в Ватикане в зале Павла VI на обед собрались три тысячи бедных и те, кто им помогают. Подобные мероприятия прошли во всем мире.

      Об этом сообщило издание Vatican News.

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      "Спасибо тем, кто приготовил обед и будет служить при столах. Спасибо всем и будем молиться Богу, чтобы всех нас благословил. Просим Божьего благословения для всех, в частности, для собравшихся здесь. Пусть Бог благословит каждого из нас, наши сердца, наши намерения и поможет идти вперед", – этими простыми словами Папа Франциск приветствовал всех собравшихся на обед.

      папа римський

      Папа Римский пообедал за одним столом с тысячами бедняков

      папа римських

      Обед для бедняков в Ватикане

      ватикан
      Ватикан

      "Крик бедных с каждым днем становится все громче, но услышать его все труднее: его заглушает шум богачей, которых становится все меньше, но которые становятся все богаче", – подчеркнул Франциск.

      папа римських
      Папа Римский

      Известно, что 18 ноября отмечается Всемирный день бедных, который был установлен Папой Римским в 2016 году.

       

      Теги: Новости Украины Религия благотворительность Папа Римский Ватикан
      Источник: 24 Канал
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