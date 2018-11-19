Папа Римський пообідав за одним столом з тисячами бідняків: щемливі фото
У неділю, 18 листопада, у Ватикані в залі Павла VI на обід зібралися три тисячі бідних та ті, хто їм допомагають. Подібні заходи відбулися у всьому світі.
Про це повідомило видання Vatican News.
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"Дякуємо тим, які приготували обід та служитимуть при столах. Дякуємо всім і молімося до Бога, щоб усіх нас благословив. Просимо Божого благословення для всіх, зокрема, для тих, які зібралися тут. Нехай же Бог благословить кожного з нас, наші серця, наші наміри й допоможе прямувати вперед", – цими простими словами Папа Франциск привітав усіх, хто зібралися на обід.
Папа Римський пообідав за одним столом з тисячами бідних
Обід для бідних у Ватикані
Ватикан
"Крик бідних з кожним днем стає все голоснішим, але почути його все важче: його заглушає гамір багатіїв, яких стає все менше, але які стають все багатшими", – наголосив Франциск.
Папа Римський
Відомо, що 18 листопада відзначається Всесвітній день бідних, який був встановлений Папою Римським у 2016 році.
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