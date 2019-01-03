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      Папа Римский продемонстрировал, что умеет крутить мяч на пальце: яркое видео

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      Папа Римский продемонстрировал, что умеет крутить мяч на пальце
      Папа Римский продемонстрировал, что умеет крутить мяч на пальце / Фото из открытых источников

      В среду, 2 января, Папа Римский Франциск во время генеральной аудиенции в Ватикане, которая проходит каждую неделю, пообщался с людьми и показал, вместе с кубинским цирком, что умеет крутить мяч на пальце .

      Соответствующее видео опубликовал сайт BBC.

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      В рамках генеральной аудиенции (официальный прием у Папы Римского – 24) выступали артисты кубинского цирка Circo Cuba.

      Во время выступления один из артистов подошел к Франциску и предложил ему покрутить мяча на пальце. Папа согласился на предложение и продемонстрировал свои навыки игры с мячом.

      Видео с Папой Римским:

      На видео можно увидеть, что Папе Римскому понравилось выступление цирка, он улыбался и хлопал в ладоши.

      Теги: Ватикан Франциск Папа Римский
      Источник: 24 канал
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