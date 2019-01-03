Папа Римский продемонстрировал, что умеет крутить мяч на пальце: яркое видео

В среду, 2 января, Папа Римский Франциск во время генеральной аудиенции в Ватикане, которая проходит каждую неделю, пообщался с людьми и показал, вместе с кубинским цирком, что умеет крутить мяч на пальце .

Соответствующее видео опубликовал сайт BBC.

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В рамках генеральной аудиенции (официальный прием у Папы Римского – 24) выступали артисты кубинского цирка Circo Cuba.

Во время выступления один из артистов подошел к Франциску и предложил ему покрутить мяча на пальце. Папа согласился на предложение и продемонстрировал свои навыки игры с мячом.

Видео с Папой Римским:

На видео можно увидеть, что Папе Римскому понравилось выступление цирка, он улыбался и хлопал в ладоши.