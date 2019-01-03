Папа Римський продемонстрував, що вміє крутити м'яч на пальці: яскраве відео
У середу, 2 січня, Папа Римський Франциск під час генеральної аудієнції у Ватикані, яка проходить щотижня, поспілкувався із людьми та показав, що вміє крутити м'яч на пальці разом з кубинським цирком.
Відповідне відео опублікував сайт BBC.
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У рамках генеральної аудієнції (офіційний прийом у Папи Римського – 24) виступали артисти кубинського цирку Circo Cuba.
Під час виступу один із артистів підійшов до Франциска і запропонував йому покрутити м'яча на пальці. Папа погодився на пропозицію і продемонстрував свої навички гри з м'ячем.
Відео з Папою Римським:
На відео можна побачити, що Папі Римському сподобався виступ цирку, він посміхався і плескав у долоні.
Джерело: 24 канал
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