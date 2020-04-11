Папа Римский провел Крестный путь на пустой площади в Ватикане: фото

В Ватикане в страстную пятницу Папа Римский провел традиционный Крестный ход на практически пустой площади святого Петра.

Обычно эта процессия проходит возле стен Колизея в Риме. Ежегодно в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира.

К слову Папа Римский зачитал особую молитву за конец пандемии на площади Святого Петра: видео

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции понтифика во время Крестного хода сопровождали только 5 заключенных североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Крестный путь с участием Папы Римского в 2019 и 2020 годах фото AFP и Getty images

Каждый из них читал по одной стации Крестного пути и рассказывал свою историю.

Смотрите фото с Крестного хода в Ватикане: