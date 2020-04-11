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      Папа Римский провел Крестный путь на пустой площади в Ватикане: фото

      - Читати новину українською
      Крестный путь в Ватикане / Getty images

      В Ватикане в страстную пятницу Папа Римский провел традиционный Крестный ход на практически пустой площади святого Петра.

      Обычно эта процессия проходит возле стен Колизея в Риме. Ежегодно в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира.

      К слову Папа Римский зачитал особую молитву за конец пандемии на площади Святого Петра: видео

      В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции понтифика во время Крестного хода сопровождали только 5 заключенных североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

      Крестный путь с участием Папы Римского в 2019 и 2020 годах фото AFP и Getty images

       

      Каждый из них читал по одной стации Крестного пути и рассказывал свою историю.

      Смотрите фото с Крестного хода в Ватикане:

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус COVID-19 Религия Ватикан Папа Римский
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