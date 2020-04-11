Папа Римський провів Хресну дорогу на порожній площі у Ватикані: фото
У Ватикані в страсну п'ятницю Папа Римський провів традиційну Хресну ходу на практично порожній площі святого Петра.
Зазвичай ця процесія проходить біля стін Колізею в Римі. Щорічно в ній беруть участь тисячі паломників з усього світу.
До слова Папа Римський зачитав особливу молитву за кінець пандемії на площі Святого Петра: відео
Цього ж року через пандемію коронавірусної інфекції понтифіка під час Хресної ходи супроводжували лише 5 ув'язнених північноіталійського міста Падуя, яке сильно постраждало від пандемії, а також п'ять лікарів і медсестер з Ватикану.
Хресна дорога за участі Папи Римського у 2019 та 2020 роках: фото AFP та Getty images
Кожен із них читав по одній стації Хресної дороги і розповідав свою історію.
Дивіться фото з Хресної ходи у Ватикані:
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