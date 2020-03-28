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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Папа Римський зачитав особливу молитву за кінець пандемії на площі Святого Петра: відео

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      Порожня площа Святого Петра у Ватикані під час промови Папи / Getty images

      Папа Римський Франциск помолився за завершення пандемії коронавірусу COVID-19 у світі. Понтифік зачитав особливу молитву Urbi et Orbi зі сходів базиліки Святого Петра.

      Цю молитву Папа Римський зазвичай виголошує двічі на рік – на Різдво та Великдень. Втім, через ситуацію з поширенням коронавірусу у світі Франциск провів незвичайну службу. Про це інформує Vatican News.

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      Папа Франциск також прочитав уривок з Євангелія від святого Марка про Ісуса Христа та його учнів, які потрапили в буревій. Так, понтифік порівняв пандемію коронавірусу з буревієм.

      Густа пітьма спустилася на наші площі, вулиці та міста; вона запанувала над нашими життями, наповняючи все оглушливою тишею та гнітючою порожнечею. Ми усвідомили, що перебуваємо в одному човні, всі вразливі та дезорієнтовані, але, водночас, важливі та потрібні, всі покликані залишатися разом,
      – сказав під час молитви Папа Римський.

      Служба пройшла під дощем та посеред повністю порожньої головної площі Ватикану.


      Папа Римський помолився за закінчення коронавірусу / Фото Getty images


      Пуста площа перед базилікою Святого Петра під час молитви Папи / Фото Getty images

      Цікаво! Раніше Папу Римського перевіряли на коронавірус через застуду, але результат тесту виявився негативним. Водночас вперше коронавірус у Ватикані виявили 6 березня. Наразі там зафіксовано 4 випадки COVID-19.

      Папа Римський зачитав Urbi et Orbi за кінець пандемії COVID-19: відео

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Папа Римський Ватикан
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