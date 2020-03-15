Великдень у Ватикані святкуватимуть без віруючих: Папа зачитає молитву онлайн

У Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності віруючих. Такі заходи ухвалили через спалах коронавірусу у Європі.

До 12 квітня недільні благословення понтифіка транслюватимуться в онлайн режимі і через телебачення. Про це повідомляє AFP із посиланням на пресслужбу Ватикану.

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Відзначимо, що служби, які проводять протягом чотирьох днів, починаючи з Великого четверга і закінчуючи Великодною неділею, зазвичай приваблюють тисячі віруючих у Рим і Ватикан.

Відзначимо, що Папа Римський Франциск закликав священників відвідувати парафіян, які лікуються від коронавірусу, а також підтримати медперсонал, який їм у цьому допомагає.

Цікаво! Раніше Папу Римського перевіряли на коронавірус через застуду, але результат тесту виявився негативним. Водночас вперше коронавірус у Ватикані виявили 6 березня.

Коронавірус у світі: останні новини

ВООЗ визнав коронавірус пандемією, а Європу її центром.

Станом на 15 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 156 396.

Від захворювань померли 5 833 людей. Водночас є й хороші новини. Одужали вже 73 968 інфікованих.

Серед країн Євросоюзу найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Італії – 21 157, одужали – 1966 померли – 1441 осіб; Франції – 4 480, одужали – 12, померло – 91; Іспанії – 6 391, одужали – 517, померли – 196; Німеччині – 4585, одужали – 46, померло 9 інфікованих.



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