16:13
15 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Великдень у Ватикані святкуватимуть без віруючих: Папа зачитає молитву онлайн

      -
      Напівпустий Ватикан / AP

      У Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності віруючих. Такі заходи ухвалили через спалах коронавірусу у Європі.

      До 12 квітня недільні благословення понтифіка транслюватимуться в онлайн режимі і через телебачення. Про це повідомляє AFP із посиланням на пресслужбу Ватикану.

      До теми У Ватикані підтвердили перший випадок коронавірусу

      Відзначимо, що служби, які проводять протягом чотирьох днів, починаючи з Великого четверга і закінчуючи Великодною неділею, зазвичай приваблюють тисячі віруючих у Рим і Ватикан.

      Відзначимо, що Папа Римський Франциск закликав священників відвідувати парафіян, які лікуються від коронавірусу, а також підтримати медперсонал, який їм у цьому допомагає.

      Цікаво! Раніше Папу Римського перевіряли на коронавірус через застуду, але результат тесту виявився негативним. Водночас вперше коронавірус у Ватикані виявили 6 березня.

      Коронавірус у світі: останні новини

      • ВООЗ визнав коронавірус пандемією, а Європу її центром.
      • Станом на 15 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 156 396.
      • Від захворювань померли 5 833 людей. Водночас є й хороші новини. Одужали вже 73 968 інфікованих.
      • Серед країн Євросоюзу найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Італії – 21 157, одужали – 1966 померли – 1441 осіб; Франції – 4 480, одужали – 12, померло – 91; Іспанії – 6 391, одужали – 517, померли – 196; Німеччині – 4585, одужали – 46, померло 9 інфікованих.

      коронавірус
      Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

      Яценюка госпіталізували у клініку "Борис": усе, що відомо
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Франциск Папа Римський Релігія Великдень Ватикан Коронавірус Covid-19
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Правильний карантин для дітей та дорослих: онлайн-курси з усього світу
      Іван Примаченко
      сьогодні , 14:00 Сивохо повторює штампи російської пропаганди: кому потрібен план примирення
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 13:03 Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони
      Ірина Полицька
      сьогодні , 12:00 Розсадники дезінформації: хто та де найбільше бреше
      Борис Немировський
      сьогодні , 10:00 Підсумки біатлонного сезону: історичне срібло України і драматична розв'язка у Контіолахті
      Михайло Гема
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук