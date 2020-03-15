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      Пасху в Ватикане будут праздновать без верующих: Папа зачитает молитву онлайн

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      В Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Такие меры приняли из-за вспышки коронавируса в Европе.

      До 12 апреля воскресные благословения понтифика будут транслироваться в онлайн режиме и через телевидение. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

      К теме В Ватикане подтвердили первый случай коронавируса

      Отметим, что службы, которые проводят в течение четырех дней, начиная с Великого четверга и заканчивая Пасхальным воскресением, обычно привлекают тысячи верующих в Рим и Ватикан.

      Отметим, что Папа Римский Франциск призвал священников посещать прихожан, которые лечатся от коронавируса, а также поддержать медперсонал, который им в этом помогает.

      Интересно! Ранее Папу Римского проверяли на коронавирус из-за простуды, но результат теста оказался отрицательным. В то же время впервые коронавирус в Ватикане обнаружили 6 марта.

      Коронавирус в мире: последние новости

      • ВОЗ признал коронавирус пандемией, а Европу ее центром.
      • По состоянию на 15 марта количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 156 396. От инфекции умерли 5 833 человека. В то же время есть и хорошие новости. Выздоровели уже 73 968 инфицированных.
      • Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1 966 умерли – 1 441 человек; Франции – 4 480, выздоровели – 12, умерли – 91; Испании – 6 391, выздоровели – 517, умерли – 196; Германии – 4 585, выздоровели – 46, умерли 9 инфицированных.

      коронавірус
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Франциск Папа Римский Религия Пасха Ватикан
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